90 лет отметила Президентская библиотека Беларуси. Какие раритеты хранятся в сердце книжной сокровищницы?

Президентская библиотека Беларуси отпраздновала юбилей. Коллектив книгохранилища с 90-летием поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил: через популяризацию чтения сотрудники учреждения содействуют интеллектуальному развитию общества, формируют объективное восприятие современных и давно прошедших событий. Глава государства выразил уверенность в том, что коллектив библиотеки и в дальнейшем будет плодотворно и самоотверженно служить отечественной культуре, укреплять суверенитет и независимость Беларуси. Какие раритеты хранятся в сердце книжной сокровищницы страны – узнавала Татьяна Сидоренко.

1933 год – в центре Минска начинает свою летопись здание Дома правительства. В этом же году здесь появляется книгохранилище. К началу 1941-го фонд книжных собраний насчитывал 250 тысяч экземпляров. Но годы войны превратили эти цифры в пепел.

Здесь в подвале были заложены тонны взрывчатки и 200 авиабомб. Новые собрания появились на стеллажах в 1944 году. Руководством страны было принято решение о восстановлении утраченных фолиантов. Спустя десятилетия книжный фонд Президентской библиотеки Беларуси уже насчитывает свыше 1,5 миллиона печатных единиц хранения на разных языках. Особый интерес вызывают книги-подарки, адресованные главе государства.