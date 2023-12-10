ГАИ принимает дополнительные меры для контроля за соблюдением ПДД. Что под особым контролем?

Новости Беларуси. Повышенное внимание безопасности на дороге. В выходные Госавтоинспекция принимает дополнительные меры для контроля за соблюдением правил дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники ГАИ напоминают, что водителям следует отказаться от совершения рискованных маневров, выбирать наиболее безопасную скорость, учитывать погодные условия и состояние проезжей части.
Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД:
Наряды ДПС ориентированы на выявление водителей, севших за руль пьяными или без прав. Под контролем перевозка пассажиров, соблюдение скоростных режимов, правил обгона и проезда пешеходных переходов. Административной ответственности не смогут избежать и пешеходы, пренебрегающие требованиями ПДД и игнорирующие использование световозвращателей.
Пешеходам важно понимать, что в сложных погодных условиях автомобиль невозможно остановить мгновенно. Переходить дорогу нужно только в установленных местах.