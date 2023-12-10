ГАИ принимает дополнительные меры для контроля за соблюдением ПДД. Что под особым контролем?

Новости Беларуси. Повышенное внимание безопасности на дороге. В выходные Госавтоинспекция принимает дополнительные меры для контроля за соблюдением правил дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники ГАИ напоминают, что водителям следует отказаться от совершения рискованных маневров, выбирать наиболее безопасную скорость, учитывать погодные условия и состояние проезжей части.