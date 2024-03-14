Митрополит Вениамин: фокус решения проблем, стоящих перед человечеством, перемещается в духовную сферу

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Фокус решения проблем, стоящих перед человечеством, перемещается в духовную сферу. Современные конфликты между странами сопровождаются ментальными войнами, направленными на изменение отношения человека к своему государству, обществу, традиционным ценностям. Эти процессы набирают все большую силу и, к сожалению, во многом достигают своих целей. И мы можем видеть это на примере наших ближайших соседей. Основой внутренней силой нашего народа является христианство, а для абсолютного большинства православие, которое принесло на наши земли не только высокие нравственные ценности, но и определило саму идею государственности как общего служения. Каждого на своем месте. Установив тем самым не правовые, как в Западной Римской империи, а доверительные отношения между властью и народом в их единстве и стремлении к возвышению нравственной и духовной жизни как основе мира и согласия в обществе.

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