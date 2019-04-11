Митрополит Павел и пасхальный квест. Что интересного будет на фестивале «Радость»

Сегодня в Минске стартует международный пасхальный фестиваль «Радость». Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – куратор фестиваля «Радость» – матушка Фотиния и режиссёр детской программы фестиваля «Радость» – Михаил Мишуров. Сколько будет участников на фестивале? Матушка Фотиния, куратор фестиваля «Радость»:

На пасхальный фестиваль мы ждём 85 участников из 9 стран мира. Какие ключевые мероприятия в программе? Матушка Фотиния:

На открытии у нас будет митрополит Павел, также будет посол Сербии и представители нашей власти.

Что привозят с собой участники фестиваля? Матушка Фотиния:

Мёд и не только мёд. Этот фестиваль предпасхальный. Они обязательно привезут какие-то сувениры, то, что посетители выставки могут приобрести и потом подарить на Пасху своим родным и близким. Михаил Мишуров, режиссёр детской программы фестиваля «Радость»:

Для детей у нас традиционно детская гостиная, которая поделена на три части. Это театральная гостиная, мастер-классы и игровая, там проводятся различные игры с детьми. В театральной будет проходить спектакль полюбившийся «Дом Солнца» и многие другие. Мастер-классы – рисование, подделки, плетение. Дети не могут ещё что-то подарить на Пасху, но они могут сделать что-то своими руками. Наши мастера научат деток, как можно что-то такое сделать, что-то разукрасить.

Всех приглашаем на наши мастер-классы, на нашу театральную гостиную и, вообще, в нашу детскую гостиную. Все найдут для себя, я уверен, занятия по душе. Нужно обратить внимание, что на некоторые мастер-классы у нас есть предварительная запись, потому что мастер не может, если он делает ту же куклу, 30 человек сразу собрать, может только 7 или 8. Поэтому смотрите внимательно. У нас есть сайт, который так и пишется: fest_radost.by. Там есть номера телефонов. Есть ещё паломническая тропа, дорога к Воскресению в детской программе. Расскажите подробнее, что это будет. Михаил Мишуров:

Это будет квест. Мы будем, как бы, проходить вот эту тропу, повторяя путь Христа. Сперва Великая Суббота, потом вход в Иерусалим, Тайная вечеря – все эти праздники будут, как бы, повторяться. Будет рассказываться детям о том, что это были за события, к чему эти события вели. Вели они к великому событию – Воскресение Христово, когда все мы воскликнем: «Христос воскрес!» И в ответ мы услышим: «Воистину воскрес!» Это самый великий христианский праздник.