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В правительстве обсудят поправки по ЖКХ об улучшении защиты прав потребителей

11 апреля 2019 08:46
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Новости Беларуси. Создание в регионах службы заказчика и оказание услуг на рыночной основе. В парламенте 11 апреля пройдет первое чтение поправок об улучшении защиты прав потребителей в сфере ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это станет продолжением работы по реформированию отрасли, которая вызывает немало нареканий.

В правительстве обсудят поправки по ЖКХ об улучшении защиты прав потребителей-1

Существующему закону «О защите прав потребителей» – без малого 10 лет. В новой редакции будут уточнены виды ЖКУ, критерии оценки их качества, права и обязанности потребителей и поставщиков, что расширит возможности белорусов в защите своих интересов.

В правительстве обсудят поправки по ЖКХ об улучшении защиты прав потребителей-4

Повестка очередного заседания весенней сессии Палаты представителей включает рассмотрение и других законопроектов. Планируется ратифицировать ряд международных договоров.

# Проблемы ЖКХ # общество # Фотофакт

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