В правительстве обсудят поправки по ЖКХ об улучшении защиты прав потребителей
Новости Беларуси. Создание в регионах службы заказчика и оказание услуг на рыночной основе. В парламенте 11 апреля пройдет первое чтение поправок об улучшении защиты прав потребителей в сфере ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это станет продолжением работы по реформированию отрасли, которая вызывает немало нареканий.
Существующему закону «О защите прав потребителей» – без малого 10 лет. В новой редакции будут уточнены виды ЖКУ, критерии оценки их качества, права и обязанности потребителей и поставщиков, что расширит возможности белорусов в защите своих интересов.
Повестка очередного заседания весенней сессии Палаты представителей включает рассмотрение и других законопроектов. Планируется ратифицировать ряд международных договоров.