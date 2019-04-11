В правительстве обсудят поправки по ЖКХ об улучшении защиты прав потребителей

Новости Беларуси. Создание в регионах службы заказчика и оказание услуг на рыночной основе. В парламенте 11 апреля пройдет первое чтение поправок об улучшении защиты прав потребителей в сфере ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это станет продолжением работы по реформированию отрасли, которая вызывает немало нареканий.