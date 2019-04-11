Митинг-реквием в память о жертвах концлагерей состоится в Тростенце

Новости Беларуси. Митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, состоится в Тростенце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, состоится в Тростенце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У скульптуры «Врата памяти» вспомнят о жертвах геноцида и массового террора. За время гитлеровской оккупации на принудительные работы в Германию было вывезено почти 400 тысяч жителей Беларуси. Около половины из них погибли в неволе.
На территории нашей страны нацисты создали более 600 лагерей и тюрем для советских военнопленных для мирного населения. Массово совершалось убийство евреев, в том числе депортированных из Западной Европы. Лагерь смерти «Тростенец» считается одним из крупнейших в Европе.