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Митинг-реквием в память о жертвах концлагерей состоится в Тростенце

11 апреля 2019 08:55
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Новости Беларуси. Митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, состоится в Тростенце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Митинг-реквием в память о жертвах концлагерей состоится в Тростенце-1

У скульптуры «Врата памяти» вспомнят о жертвах геноцида и массового террора. За время гитлеровской оккупации на принудительные работы в Германию было вывезено почти 400 тысяч жителей Беларуси. Около половины из них погибли в неволе.

Митинг-реквием в память о жертвах концлагерей состоится в Тростенце-4

На территории нашей страны нацисты создали более 600 лагерей и тюрем для советских военнопленных для мирного населения. Массово совершалось убийство евреев, в том числе депортированных из Западной Европы. Лагерь смерти «Тростенец» считается одним из крупнейших в Европе.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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