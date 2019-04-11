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Создан фан-клуб «Вперёд, столица!» в поддержку белорусских спортсменов во время II Европейских игр

11 апреля 2019 08:08
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Энергичные, амбициозные, патриотичные. Энергия этих ребят, кажется, может свернуть горы и покорить спортивные вершины. Самые активные волонтёры Минского городского комитета «БРСМ» в феврале этого года объединились и создали фан-клуб «Вперёд, столица!» в поддержку наших спортсменов во время II Европейских игр.

Роман Роль, координатор фан-клуба «Вперёд, столица!» Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
«Вперёд, столица!», потому что, в первую очередь, вперёд так звучит по-спортивному, во-вторых, столица – тот город, где пройдут Европейские игры. Я думаю, что когда мы будем поддерживать наших атлетов на II Европейских играх, это, конечно, будет их подбадривать постоянно.

Создан фан-клуб «Вперёд, столица!» в поддержку белорусских спортсменов во время II Европейских игр-1

Отрабатывать синхронность «кричалок» фанаты уже сейчас приходят на различные спортивные мероприятия. Именно здесь, на трибунах, в атмосфере соревновательного духа и рождаются мотивирующие на победу строки. Ярко-красная экипировка и взмывающие в унисон сотни голосов. Узнать своих среди множества болельщиков на летних состязаниях будет несложно.

Роман Роль:
Для фан-клуба «Вперёд, столица!» была закуплена специальная форма, специальный реквизит: это и барабаны, и дуделки, и придуманы кричалки. Вместе с активными членами мы постоянно придумываем что-то новое и собираемся каждую неделю.

Создан фан-клуб «Вперёд, столица!» в поддержку белорусских спортсменов во время II Европейских игр-4

Быть участниками великого спортивного события – важная миссия, к которой волонтёры подходят осознанно.

Дмитрий Комаров, участник фан-клуба «Вперёд, столица!» Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Я считаю, что такие фан-клубы очень хорошо поддерживают команду, за которую этот клуб болеет.

Создан фан-клуб «Вперёд, столица!» в поддержку белорусских спортсменов во время II Европейских игр-7

Любовь Кононенко, участница фан-клуба «Вперёд, столица!» Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Это очень почётно состоять в фан-клубе, нужно поддерживать наших спортсменов и давать им свою любовь и энергию.

В координации самого масштабного спортивного события этого года активистам БРСМ отведена немалая роль. Ребята будут работать в связке с буквально всеми структурными городскими подразделениями.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Это наши сервисные студенческие отряды, которые будут помогать сегодня оказывать помощь в организации общественного питания гостей, молодёжный отряд правопорядка, волонтёрские отряды транспортников.

Создан фан-клуб «Вперёд, столица!» в поддержку белорусских спортсменов во время II Европейских игр-10

С такой искренней и мощной поддержкой главные трофеи II Европейских игр должны оказаться в копилке наших спортсменов.

# Европейские игры # общество # Роман Роль # Дмитрий Комаров # Любовь Кононенко # Сергей Клишевич # Даниил Потоцкий # Фотофакт # БРСМ

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