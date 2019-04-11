Создан фан-клуб «Вперёд, столица!» в поддержку белорусских спортсменов во время II Европейских игр

Энергичные, амбициозные, патриотичные. Энергия этих ребят, кажется, может свернуть горы и покорить спортивные вершины. Самые активные волонтёры Минского городского комитета «БРСМ» в феврале этого года объединились и создали фан-клуб «Вперёд, столица!» в поддержку наших спортсменов во время II Европейских игр. Роман Роль, координатор фан-клуба «Вперёд, столица!» Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

«Вперёд, столица!», потому что, в первую очередь, вперёд – так звучит по-спортивному, во-вторых, столица – тот город, где пройдут Европейские игры. Я думаю, что когда мы будем поддерживать наших атлетов на II Европейских играх, это, конечно, будет их подбадривать постоянно.

Отрабатывать синхронность «кричалок» фанаты уже сейчас приходят на различные спортивные мероприятия. Именно здесь, на трибунах, в атмосфере соревновательного духа и рождаются мотивирующие на победу строки. Ярко-красная экипировка и взмывающие в унисон сотни голосов. Узнать своих среди множества болельщиков на летних состязаниях будет несложно. Роман Роль:

Для фан-клуба «Вперёд, столица!» была закуплена специальная форма, специальный реквизит: это и барабаны, и дуделки, и придуманы кричалки. Вместе с активными членами мы постоянно придумываем что-то новое и собираемся каждую неделю.

Быть участниками великого спортивного события – важная миссия, к которой волонтёры подходят осознанно. Дмитрий Комаров, участник фан-клуба «Вперёд, столица!» Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Я считаю, что такие фан-клубы очень хорошо поддерживают команду, за которую этот клуб болеет.

Любовь Кононенко, участница фан-клуба «Вперёд, столица!» Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Это очень почётно – состоять в фан-клубе, нужно поддерживать наших спортсменов и давать им свою любовь и энергию. В координации самого масштабного спортивного события этого года активистам БРСМ отведена немалая роль. Ребята будут работать в связке с буквально всеми структурными городскими подразделениями. Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Это наши сервисные студенческие отряды, которые будут помогать сегодня оказывать помощь в организации общественного питания гостей, молодёжный отряд правопорядка, волонтёрские отряды транспортников.