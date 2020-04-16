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«Кто-то был лётчиком, кто-то возил хлеб в блокадный Ленинград». Книгу о родных, живших во время ВОВ, написали минские гимназисты

16 апреля 2020 10:08
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В преддверии 75-й годовщины Великой Победы звучат истории подвигов наших дедов и прадедов. Воспоминания о минувшей войне и людях, отстоявших мирное небо над Беларусью, объединяют страну, благодаря акции «Беларусь помнит», ставшей поистине народной. В руках детей и внуков – портреты героев военных лет.

Гости в нашей студии покажут книгу, в которой собраны рассказы гимназистов о тех, о ком нельзя забыть.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – классный руководитель 4 «Г» класса ГУО «Гимназия №1 им. Ф. Скорины г. Минска» – Людмила Бушуева, ученик 4 «Г» класса ГУО «Гимназия №1 им. Ф. Скорины г. Минска» – Андрей Садовский и ученица 4 «Г» класса ГУО «Гимназия №1 им. Ф. Скорины г. Минска» – Евгения Иванова.

Как пришла идея создать такую книгу?

Людмила Бушуева, классный руководитель 4 «Г» класса ГУО «Гимназия №1 им. Ф. Скорины г. Минска»:
Это уже наша вторая книга. Первую мы написали 2 года назад, это были первые сочинения в жизни моих учеников.

Это те истории, которые дети рассказали либо при выполнении классной работы, либо домашней, и они рассказывали о своей семье?  

Людмила Бушуева:
Абсолютно верно. Год назад мы присоединились к республиканской акции «Беларусь помнит». Я уверена, что в каждом семейном архиве есть, кроме фотографий, немногочисленные, но бесценные личные вещи, награды, документы, которые позволяют прикоснуться к истории семьи. Я попросила своих учеников летом съездить к бабушкам, к дедушкам, изучить семейные архивы, изучить материалы интернет-порталов и рассказать об истории своей семьи, о героическом прошлом членов семьи, которые прошли Великую Отечественную войну. Ребята трудились целое лето, а уже осенью представляли на классных часах свои истории, и в декабре уже вышла книга.

«Кто-то был лётчиком, кто-то возил хлеб в блокадный Ленинград». Книгу о родных, живших во время ВОВ, написали минские гимназисты-1

Сколько человек участвовало в создании? Участвовал только ваш класс или еще и другие ученики гимназии?

Людмила Бушуева:
Только наш класс, я могу даже так сказать: 21 семья. Многие родители, когда я обратилась с просьбой написать сочинение, со скепсисом отнеслись к этому, потому что: «У нас героев не было, никто не воевал, мы не знаем, о чем писать». Тогда пришлось напомнить, что интересует история простого человека, мы порой забываем об этих простых людях, каково жилось им в это трудное время. Оказывается, у моих учеников родные, например, участвовали с Сталинградской битве, в Курской битве. Кто-то был летчиком, кто-то был командиром партизанского отряда, кто-то трудился в тылу, кто-то просто возил хлеб в блокадный Ленинград. Очень интересно, как война поменяла судьбу человека. Например, у одной моей ученицы дедушка был директором школы, а во время войны он ушел из школы и стал военным командиром. И так сложилась его жизнь, он полностью поменял профессию, он уже больше в школу не вернулся.

«Кто-то был лётчиком, кто-то возил хлеб в блокадный Ленинград». Книгу о родных, живших во время ВОВ, написали минские гимназисты-4

Кто работал над книгой?

Людмила Бушуева:
У меня в классе очень творческий коллектив родителей. Есть одна мама, мама Андрея, Садовская Валерия Павловна, которая придумала и разработала дизайн.

«Кто-то был лётчиком, кто-то возил хлеб в блокадный Ленинград». Книгу о родных, живших во время ВОВ, написали минские гимназисты-7

На обложке – дедушки и бабушки?

Людмила Бушуева:
Да. С этой стороны – это наши родные погибшие, а с этой стороны – это наши родные выжившие. Вот таким образом оформили книгу.

«Кто-то был лётчиком, кто-то возил хлеб в блокадный Ленинград». Книгу о родных, живших во время ВОВ, написали минские гимназисты-10

# Великая Отечественная война # общество # Людмила Бушуева # Андрей Садовский # Евгения Иванова # Фотофакт

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