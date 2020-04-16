«Кто-то был лётчиком, кто-то возил хлеб в блокадный Ленинград». Книгу о родных, живших во время ВОВ, написали минские гимназисты

В преддверии 75-й годовщины Великой Победы звучат истории подвигов наших дедов и прадедов. Воспоминания о минувшей войне и людях, отстоявших мирное небо над Беларусью, объединяют страну, благодаря акции «Беларусь помнит», ставшей поистине народной. В руках детей и внуков – портреты героев военных лет.

Гости в нашей студии покажут книгу, в которой собраны рассказы гимназистов о тех, о ком нельзя забыть.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – классный руководитель 4 «Г» класса ГУО «Гимназия №1 им. Ф. Скорины г. Минска» – Людмила Бушуева, ученик 4 «Г» класса ГУО «Гимназия №1 им. Ф. Скорины г. Минска» – Андрей Садовский и ученица 4 «Г» класса ГУО «Гимназия №1 им. Ф. Скорины г. Минска» – Евгения Иванова.

Как пришла идея создать такую книгу?

Людмила Бушуева, классный руководитель 4 «Г» класса ГУО «Гимназия №1 им. Ф. Скорины г. Минска»:

Это уже наша вторая книга. Первую мы написали 2 года назад, это были первые сочинения в жизни моих учеников.

Это те истории, которые дети рассказали либо при выполнении классной работы, либо домашней, и они рассказывали о своей семье?

Людмила Бушуева:

Абсолютно верно. Год назад мы присоединились к республиканской акции «Беларусь помнит». Я уверена, что в каждом семейном архиве есть, кроме фотографий, немногочисленные, но бесценные личные вещи, награды, документы, которые позволяют прикоснуться к истории семьи. Я попросила своих учеников летом съездить к бабушкам, к дедушкам, изучить семейные архивы, изучить материалы интернет-порталов и рассказать об истории своей семьи, о героическом прошлом членов семьи, которые прошли Великую Отечественную войну. Ребята трудились целое лето, а уже осенью представляли на классных часах свои истории, и в декабре уже вышла книга.