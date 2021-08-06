«В период пандемии это ещё более важно». О чём говорят десантники из Бреста, которые решили сдать кровь безвозмездно?

Новости Беларуси. Безвозмездное донорство от брестских десантников. Полсотни военнослужащих вызвались пополнить запасы станции переливания крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К благотворительной акции решили присоединиться все, вне зависимости от должностей и званий – от командира до солдата. В одной из казарм обустроили импровизированный пункт переливания крови. Сперва каждого военнослужащего осматривает медик, чтобы убедиться, что нет противопоказаний. Затем нехитрая процедура забора дозы крови. От каждого донора – примерно 450 миллилитров.

Иван Денисенко, военнослужащий 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады: В период пандемии это еще более важно, чем в обыденный день. Плюс многие люди зависят от тех добрых граждан, которые всегда готовы помочь. Это не зависит от профессии, это зависит от самого человека.

Леонид Гончаренок, начальник связи 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады: С лейтенантских времен, с года 1998-го, а в 2007-м стал почетным донором. Сдаю, когда есть возможность. Важно, потому что кровь нужна кому-то. Может, кому-то жизнь спасет, может, еще в каком-то случае пригодится.

Александр Ильюкевич, командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:

Идея родилась в преддверии нашего профессионального праздника – Дня десантника. Я довел до личного состава, кто желает, причем на безвозмездной основе, сдать кровь, поучаствовать в акции, чтобы за нами последовали другие воинские части, соединения.

Только за день от военнослужащих медики закрыли суточную потребность в донорской крови.