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Александр Лукашенко: потеряем деревню – потеряем государство

07 января 2024 11:17
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Говорил Александр Лукашенко и о важности сохранения деревень, малых населенных пунктов. Не будет их – не будет государства. Этот тезис Президент повторил и сегодня, пообещав и дальше поддерживать сельскую местность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А слово глава государства держит. Например, вернуться в этот храм он обещал жителям агрогородка Шершуны, когда в 2020-м, построенный с меценатской помощью и при поддержке со стороны Президента, он был открыт.

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Сегодня это значимое, душевное место, за которое очень благодарны местные жители. В Рождественский день у стен храма Святого Иоанна Предтечи звучит особенно много теплых слов.

Александр Лукашенко: потеряем деревню – потеряем государство-1

Все очень долгие годы ждали этого. Когда это свершилось, все были рады.

Александр Лукашенко: потеряем деревню – потеряем государство-4

Мне понравилось за деревню нашу, что он переживает, что он тоже выходец из деревни, что без деревни нет будущего. Мы все люди труда, земли. За мир. Мы ему очень благодарны, что живем в такое непростое время, но у нас, слава Богу и слава нашему Президенту, что у нас все спокойно, мирно и мы ходим под мирным небом.

Президент взял страну, как свечу. И все стараются ее со всех сторон затушить. Дуют, но он такую мудрую политику ведет, так строит свою политику, что мы живем в мире и согласии.

# Рождество # общество # Александр Лукашенко

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