Александр Лукашенко: потеряем деревню – потеряем государство

Говорил Александр Лукашенко и о важности сохранения деревень, малых населенных пунктов. Не будет их – не будет государства. Этот тезис Президент повторил и сегодня, пообещав и дальше поддерживать сельскую местность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А слово глава государства держит. Например, вернуться в этот храм он обещал жителям агрогородка Шершуны, когда в 2020-м, построенный с меценатской помощью и при поддержке со стороны Президента, он был открыт.

Белорусы имеют право жить по собственному закону! Лукашенко посетил храм Святого Иоанна Предтечи

Сегодня это значимое, душевное место, за которое очень благодарны местные жители. В Рождественский день у стен храма Святого Иоанна Предтечи звучит особенно много теплых слов.