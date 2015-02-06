Новости Беларуси. «Мы помним, мы гордимся»! Митинг-реквием в честь павших на фронтах Великой Отечественной прошел 6 февраля в Брестской крепости.

Здесь собрались более 200 представителей молодежных отрядов охраны правопорядка со всей Беларуси. Торжества приурочены к 11-летию со дня создания организации.

А в год 70-летия Великой Победы дань памяти героям той страшной войны обретает особый смысл.

Сегодня в рядах организации свыше 15 тысяч юношей и девушек. Ребята регулярно несут дежурство с сотрудниками милиции и проходят обучение на базе органов внутренних дел. Участники движения подчеркивают: для них «патриотизм» – не просто громкое слово, а чувство, основанное на бережном отношении к истории своей страны.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Для нас очень важно и знаково хранить ту память и воспитывать настоящих патриотов. А в молодежных отрядах охраны правопорядка именно такие ребята – настоящие патриоты, которые не побоятся выйти на улицу, не побоятся бороться с наркотиками.

Александр Тумирович, председатель молодежных отрядов охраны правопорядка Гродно:

Наши отцы, деды, прадеды отдавали свои жизни на этой земле. В нашем возрасте, даже еще младше. Поэтому весьма символично, что это начинается здесь. Я горжусь тем, что присутствую на этом мероприятии.

Сейчас в Бресте идет строительство молодежного патриотического центра. И сразу после митинга юные помощники милиции отправились туда. Открытие объекта запланировано на 22 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.