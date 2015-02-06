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В Каменецком районе пограничники задержали двух граждан Турции, пытавшихся незаконно пересечь белорусско-польскую границу

06 февраля 2015 07:26
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Новости Беларуси. В Каменецком районе пограничники задержали двух граждан Турции, которые пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу. У мужчин обнаружили небольшую сумму денег, банковские карты и инструмент, с помощью которого нарушители планировали «перекусить» колючую проволоку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кислов, помощник начальника Брестской погрангруппы:
По факту данного задержания незамедлительно были проинформированы сотрудники Подлясского отряда пограничной стражи Республики Польша. Вскоре из сопредельной стороны поступила информация о том, что благодаря своевременно предоставленным сведениям белорусскими коллегами вблизи линии границы и польскими пограничниками были задержаны трое граждан Турции на двух автомобилях.

Как выяснилось позже, по ту сторону границы мужчин должны были встретить соотечественники, которые постоянно проживают на территории Польши. Сейчас в отношении нарушителей начат административный процесс.

# общество # Государственная граница Беларуси # Александр Кислов

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