В Каменецком районе пограничники задержали двух граждан Турции, пытавшихся незаконно пересечь белорусско-польскую границу

Новости Беларуси. В Каменецком районе пограничники задержали двух граждан Турции, которые пытались незаконно пересечь белорусско-польскую границу. У мужчин обнаружили небольшую сумму денег, банковские карты и инструмент, с помощью которого нарушители планировали «перекусить» колючую проволоку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кислов, помощник начальника Брестской погрангруппы:

По факту данного задержания незамедлительно были проинформированы сотрудники Подлясского отряда пограничной стражи Республики Польша. Вскоре из сопредельной стороны поступила информация о том, что благодаря своевременно предоставленным сведениям белорусскими коллегами вблизи линии границы и польскими пограничниками были задержаны трое граждан Турции на двух автомобилях.

Как выяснилось позже, по ту сторону границы мужчин должны были встретить соотечественники, которые постоянно проживают на территории Польши. Сейчас в отношении нарушителей начат административный процесс.