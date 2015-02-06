В Могилевской области поющий окунь предостерегает рыбаков от опасной ловли на тонком льду

Новости Беларуси. Ловись рыбка большая и говорящая. Именно такая новинка появилась на вооружении Могилевских спасателей на воде.

Электронный окунь оснащен говорящим устройством и базой управления. Рыба издает звуки и даже поет песни.

«Осводовцы» надеются, что рыба-говорун позволит предостеречь рыбаков от опасной рыбалки на тонком льду. Ведь статистика далеко не радужная: с начала ледостава в одной только Могилевской области вода унесла жизни четырех рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах:

Емеля в свое время щуку поймал, а тут наш рыбак поймал окуня, который тоже ему высказал свои пожелания. Наверное, не каждому рыбаку так повезет, чтобы сама природа предупредила его об опасности, которая может подстерегать при выходе на лед.