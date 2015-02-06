Фильтры для воды — еще один способ обмана доверчивых белорусов

По данным ООН сегодня почти 1 млрд землян страдает от нехватки пресной воды. Через 12 лет, по прогнозам экспертов, число страдающих от жажды может составить 3 млрд. человек. Когда в нашей стране говорят о жажде, то, как правило, в это понятие вкладывают похмельный смысл.

Героиня этого сюжета жаждой не страдает. Но после визита неизвестного гостя была словно опьянена. В квартире минчанки Таисии Ивановны прозвучал телефонный звонок.

Неизвестный, но очень любезный молодой человек представился сотрудником «Минскводоканала» и заявил, что проводит мониторинг качества воды в Октябрьском районе столицы.

Все совершенно бесплатно. Женщина не придала значения звонку, но скоро последовал еще один и еще. Таисия Ивановна не устояла — пригласила домой.

Таисия Грагова:

Представился сотрудником «Минскводоканала», поэтому так бы я, может, и не «клюнула» бы.

Молодой человек, имени которого Таисия Ивановна уже не помнит, за мониторинг взялся лихо.

Таисия Грагова:

Пришел, спросил, какой водой я пользуюсь. Потом начал эксперименты. Взял воду из фильтра, из-под крана и свою.

Таисия Ивановна пришла в ужас, когда увидела, во что после опытов превратилась вода из ее крана.

Таисия Грагова:

Это было что-то ужасное, поэтому меня очень впечатлило.

Вода, которую принес молодой человек, после таких же манипуляций была кристально чистая.

И только потому, что, по его мнению, прошла очистку чудо-фильтром, который он имеет честь предложить хозяйке.

Таисия Грагова:

Позвонила в «Минскводоканал», сказали, что никто не ходит, никто не мониторит, вся вода у них хорошая, очищается. Кого я пустила в квартиру, не знаю.

В отличие от Таисии Ивановны в УП «Минскводоканала» фильтровщиков знают неплохо. Не в лицо и не каждого, но по повадкам и наглости. Суть наглости в том, что при помощи нехитрого устройства для электролиза воды лжесотрудники «Водоканала» демонстрируют якобы отвратительную по качеству воду. Опыт школьный, на уроках химии такие показывают в 7 классе. Он заключается в том, что посредством двух электродов: алюминиевого или медного через воду пропускается ток. Под его воздействием соли, которые изначально содержатся в воде, выпадают в твердую форму, при этом вода мутнеет и может приобрести оттенки от темно-зеленого до черного. Это не значит, что вода плохая, это лишь подтверждает, что в воде есть естественные соли, необходимые нашему организму. Вот они и выпадают в осадок. Также могут выпасть серые или зеленые хлопья. Это, соответственно, ионы алюминия или меди, из которых состоят сами электроды прибора.

Наталья Грушник, начальник химико-бактериологической лаборатории КУП «Минскводоканал»:

Все, что делают эти продавцы фильтров, это электролитическая реакция, которая произойдет в любой воде, содержащей минимальное количество солей (природных солей). Если в воде содержатся природные соли, при проведении электролитической реакции произойдет окрашенная реакция. Это классика химии. Если в воде солей не содержится вообще, то есть эта вода дистиллированная либо это вода после обратного осмоса, то окрашивания не происходит. Именно на этом и основана маркетинговая кампания этих продавцов фильтров.

Это понятно. Но ведь вода, которая якобы прошла очистку чудофильтром предлагаемым продавцом, никак не изменилась после воздействия электролиза. Оказывается, все просто.

Можно уверенно говорить, что в колбе молодой человек принес дистиллированную воду.

Наталья Грушник, начальник химико-бактериологической лаборатории КУП «Минскводоканал»:

Дистиллированная вода не пригодна для питься. Она физиологически не полноценна! Она пригодна для зарядки аккумуляторов, для приготовления инъекционных растворов. Это не питьевая вода!

По сути, молодой человек ввел в откровенный обман доверчивую Таисию Ивановну.

Последняя, точнее одна из многих, клюнула на эту удочку. Едва-едва маркетинговый ход не сработал. До сих пор женщина удивляется, как она могла так легко купиться.

Таисия Ивановна:

Я была под большим впечатлением несколько дней после беседы с эти молодым человеком. Мне хотелось купить фильтр с каждым днем все больше. Мне кажется, что он немножко оказывает какое-то воздействие на доверчивых женщин.

Подобные предприниматели используют отработанную схему продаж НЛП — нейролингвистического программирования. Ключевое слово тут программирование, проще говоря, вербальное и невербальное психологическое воздействие с целью продать, порой, совсем ненужный вам товар.

Как правило, такие продавцы проходят специальные тренинги и пытаются втереться в доверие к одиноким людям, пенсионерам.

В «Минскводоканале» к ситуации относятся серьезно.

Михаил Щурко, начальник производства «Минскводопровод»:

Поступают жалобы граждан, на то, что приходят такие поставщики фильтров и представляются, как работники водоканала. Не верьте этому! Наши сотрудники не ходят и не рекламируют данные фильтры!

Кто ходит, не знает никто. Кого в следующий раз пожилой или одинокий человек пустит к себе в квартиру — неизвестно! Поэтому мы бы советовали при подобных сногсшибательных акциях обратиться не только в «Водоканал» за разъяснениями, но и в милицию.

Михаил Щурко, начальник производства «Минскводопровод»:

Если даже и сотрудники водоканала появляются по каким то причинам, то эти люди, как правило, одеты в спецодежду и имеют удостоверения, подтверждающие, что они являются работниками «Минскводоканала». Люди, которые ходят без спецодежды с соответствующим логотипом «Минскводоканала» и без удостоверения — это бизнесмены, люди, которые хотят заработать на каких-то обычных человеческих незнаниях.

Но что делать, если появляется стойкое желание приобрести фильтр? Пусть не через навязчивого продавца, о котором шла речь выше. В магазине, например.

Наталья Грушник, начальник химико-бактериологической лаборатории КУП «Минскводоканал»:

Мы не можем рекомендовать или не рекомендовать покупку фильтров. Это дело потребителя. Единственное что я настоятельно рекомендую: прежде чем приобретать фильтр, стоит обратиться в независимую лабораторию, экологам, аккредитованную лабораторию. За небольшие деньги провести анализ качества воды именно из вашего крана, подумать, что вы хотите убрать из воды, от чего вы хотите ее освободить с помощью фильтрации. Чаще всего, если это районы, которые запитаны от артезианских источников, вода в отчистке не нуждается. Более того, любая отчистка воды лишит ее солей

По запасам пресной питьевой воды на душу населения, Беларусь находится в четверке лидеров стран Европы. На одного белоруса в год приходится около 3000 кубических метров чистейшей воды, которую мы нещадно сливаем в канализацию, в то время, как наши европейские соседи покупают такую воду, по стоимости, доходящей до 1 евро за литр.

Вот такая арифметика. Мы надеемся, что эти нехитрые уроки по химии, человеческой глупости, доверчивости и жадности, хоть кого-то и уберегут не только от ненужных визитеров, но и трат.