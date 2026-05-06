Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе «Урочище Гай» в Барановичах

Партия «Белая Русь» собрала здесь более 200 участников – представителей секретариата, Минского и Барановичского отделений, молодежь движения «Искра». На мероприятие прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики Йозеф Мигаш. Участники зажгли лампадки и возложили цветы к памятнику-арке – символу концлагерных ворот. Здесь, в июне 1942 года, были уничтожены 3 тысячи узников, привезенных из Терезиенштадта.

Главным событием вечера стала презентация республиканского проекта «Пламя Победы». Его суть – молодые партийцы в военной форме общаются с жителями, дарят открытки с QR-кодом. Он ведет на интерактивную карту «Маршрута патриота» с памятниками, мемориалами и местами боевой славы по всей стране.

Ян Острожинский, председатель Молодежного совета при Палате представителей Национального собрания Беларуси: Это памятники, мемориалы, иные знаковые места. И в том числе в рамках проекта, акции, можно будет прислать свою фотографию в каком-то другом знаковом месте и рассказать о нем всей Беларуси, да и всему миру о том, что у нас действительно есть те герои Великой Отечественной войны, те места, в которых происходили тяжелые события. И не дать стереть эту память, ведь когда мы забываем о Великой Отечественной войне, да и в целом, когда мы забываем об истории, которая происходила с нашим народом, мир погружается в тяжкие времена.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:

Грустно, и действительно, это реквием. Это не торжество. И даже факт, который есть сейчас об этом событии, он очень важен. Чтобы мы не думали, что все закончилось. Видите, там война, тут бегают и убивают, там убивают. Дай Бог, чтобы у нас хватало ума и чести, и нормального соблюдения правил жизни.

Каждый может присоединиться к акции, поделиться фотографиями посещенных мест и отметить их хештегом #ПламяПобеды. Митинг-реквием в «Урочище Гай» стал напоминанием: память – это не только история, но и личный выбор. И сегодня его делает новое поколение.