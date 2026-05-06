Концерт «Подвиг отцов – гордость потомков» пройдет 6 мая во Дворце Республики

«Подвиг отцов – гордость потомков». Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств во Дворце Республики 6 мая положит начало официальным мероприятиям в честь Дня победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Подвиг отцов – гордость потомков». Торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств во Дворце Республики 6 мая положит начало официальным мероприятиям в честь Дня победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В их основе – преемственность поколений и сохранение исторической памяти. В Беларуси в годы войны пал каждый третий. Это незаживающая рана в сердце нации и одновременно неиссякаемый источник нашей силы. Великий подвиг поколения победителей сегодня стал для нас незыблемым нравственным ориентиром в верности Долгу и Родине.
Беларусь помнит! Помнит каждого! И это залог того, что ужасы войны никогда не повторятся на нашей земле. От Брестской крепости до Буйничского поля, от маленьких деревенских обелисков до величественного Кургана Славы – для празднования 9 Мая нет границ.