Митинг на площади Независимости, презентация трактора и открытие памятника Ленину: в Минске отметили День Октябрьской революции

Новости Беларуси. День Октябрьской революции – официальный праздник в нашей стране. По традиции он стартует с возложения цветов к памятнику Ленину и митинга на площади Независимости.

И еще одна традиция первых ноябрьских дней – новые объекты, которые становятся своеобразным подарком стране и ее жителям. Так, Минский тракторный завод представил 7 ноября белорусам новую модель трактора. На данный момент это самая мощная техника, которую выпускают на просторах стран СНГ.

Ранее утро 7 ноября в Минске. По традиции оно стартует с возложения цветов к памятнику Ленина и митинга на площади Независимости. Сегодня здесь собрались те, для кого по прежнему актуальны идеи равенства и солидарности трудящихся. Всего больше 1000 человек. Для одних это дань идеалам юности, для других – важная часть истории страны.

Красные гвоздики под цвет знамени легли к подножию еще одного Ильича в другой части Минска. Аккурат к празднику этот монумент появился в парке Минского тракторного завода. До этого времени скульптура вождя находилась на внутренней территории – доступ к ней имели лишь сотрудники МТЗ.

К слову, завод в своем время носил имя Ленина, оттого и внимание к этой фигуре особое.

Игорь Карпенко, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Это предприятие было передовиком, оно выполняло все плановые задания, успешно работало. И в 1976 году было присвоено имя Ленина этому предприятию. И рабочие, и ветераны этого предприятия обратились с просьбой, создавая парк, где увековечили память истории предприятия, поставить памятник Ленину. Это один из этапов деятельности предприятия. И закономерно, что памятник вернулся на свое место в этот сквер.

Для Александра Александровича, который всю жизнь работал на заводе, обновленный памятник – своеобразный символ молодости и труда.

Александр Иваницкий, работник МТЗ:

Очень приятно было, живя в поселке нашего тракторного завода, ходить каждый день утром и здороваться с памятником Владимиру Ильичу Ленину. Чувство гордости за то, что памятник восстановлен, что мы, ветераны, можем прийти, встретиться здесь.

К слову, памятник отреставрировали, изготовили новый постамент. Светлана Константиновна не выпускает из рук фотоаппарат и сквозь толпу пробирается к отцу революции. С детства для нее этот день самый главный, когда объединялась не то, что вся семья – вся страна. Пусть и не так масштабно, как раньше, но отмечает вместе со страной и сегодня.

Светлана Волконовская:

Ходили на демонстрации всегда, с шарами, флагами. Потом устраивали типа маёвки. Праздник, которому равных в то время не было.

Пожалуй, самым зрелищный моментом непогожего дня стал международный Кубок мира по силовому экстриму – в нем приняли участие гости из России, Украины, США. Причем даже жители далекого континента про этот день в истории нашей страны знают.

Брайн Баррет, участник международного силового шоу (США):

Я знаю, что это 99 годовщина Октябрьской революции, которая стала переломной в истории вашей страны. В последствии Беларусь приобрела государственность. Это замечательный праздник.

Здесь же был поставлен и мировой рекорд: два волата из России и Беларуси буквально на своих плечах протащили 18-тонного гиганта – преодолели больше 6 метров.

Тот самый гигант, который принес мировое первенство силачам, – ни что иное, как новинка Минского тракторного. По традиции белорусов 7 ноября не оставляют без подарков. В разное время это были заводы, больницы, детские сады, трамвайные пути или жилые дома. В нынешнем году – техника в 450 лошадиных сил. Своего рода эксклюзив.

Вот настоящий рекорд сегодняшнего дня. Трактора такой мощности на всей территории СНГ пока еще нет. И уже скоро этот богатырь появится на белорусских полях.

Новенький «Беларус» – премьера долгожданная. Трактор, уверены, поможет поставить еще не один рекорд. Скажем, в посевной кампании, ведь эта мощная лошадка в поле – что 15 обычных. Да и рынки стран откроет. Именно потому трактор встречали бурно.

А первыми за рубежом увидят этот трактор на полях России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.