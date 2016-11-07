Для любителей чтения в теплой постели: жительница Бобруйска сшила комплект белья с карманами и специальным клапаном

Новости Беларуси. Для победы над холодом и ленью. Постельное белье с карманами и специальным клапаном изобрели в Бобруйске. Идея создать такой комплект пришла к Татьяне Курлович в один из дождливых осенних вечеров. К слову, смышленой девушке всего 17 лет. Но ее задумка готова выйти в народ и теперь ждет промышленного воплощения.

Отверстия для рук расположены достаточно удобно. Сюда бы еще какие-нибудь рукава из синтепона да варежки – и вот вам настоящая сауна на кровати. Да и так уже, в принципе, через пару минут становится достаточно жарко.

А это и есть так называемый клапан – основа основ постельного комплекта – hand-made Татьяны. Захотел почитать книжку или «полистать» новости на планшете – пожалуйста, просовывай руки в отверстия, а тело останется в тепле. При необходимости эта деталь пододеяльника отстегивается и пристегивается, – говорит и показывает предусмотрительная Таня. Это чтобы во сне ничего не мешало.

А вот и карманы. Только уже на простыне. В них запросто помещается и книга, и планшет, и телефон. Все под рукой.

Татьяна Курлович, учащийся Бобруйского автотранспортного колледжа:

Сейчас, в век сенсора, у всех сенсорные телефоны. Кто-то на стол кладет, кто-то на пол, можно нечаянно наступить, пролить что-то.

Идея создать такой комплект постельного белья пришла к девушке в один из дождливых осенних вечеров. Сама придумала, сама сшила, сама пользуется. Сейчас все усилия отдает другой идее – запуска своей разработки в массовое производство.

Татьяна Курлович, учащийся Бобруйского автотранспортного колледжа:

Я бы хотела, чтобы это производство запустили в Беларуси. Есть определенная категория людей, которым оно будет необходимо. Также интересно будет кому-то в подарок дарить.

На днях Татьяна представит свою разработку на Бобруйском инвест-уикэнде. Кто знает, может, вскоре пододеяльник с клапаном и простыня с карманами станут трендом сезона дождей и метелей.