Участок трассы, новая поликлиника и детский сад: что открыли в Минске накануне Дня Октябрьской революции

Новости Беларуси. Одна из традиций первых ноябрьских дней – новые объекты, которые становятся своеобразным подарком стране и ее жителям. В списке – реконструированный участок трассы Минск-Микашевичи. Накануне он стал полностью доступен для автомобилистов. Это почти 30 километров безупречной дороги.

В столице первых пациентов приняла многопрофильная поликлиника. Она разместилась в новом микрорайоне, где живет более 40 тысяч человек.

Под Минском открыт детский сад. Здесь ребят ждут 12 групп. В учреждении есть бассейн, тренажерный и физкультурный залы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.