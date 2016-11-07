Прямой эфир

Участок трассы, новая поликлиника и детский сад: что открыли в Минске накануне Дня Октябрьской революции

07 ноября 2016 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одна из традиций первых ноябрьских дней – новые объекты, которые становятся своеобразным подарком стране и ее жителям. В списке – реконструированный участок трассы Минск-Микашевичи. Накануне он стал полностью доступен для автомобилистов. Это почти 30 километров безупречной дороги.

В столице первых пациентов приняла многопрофильная поликлиника. Она разместилась в новом микрорайоне, где живет более 40 тысяч человек.

Под Минском открыт детский сад. Здесь ребят ждут 12 групп. В учреждении есть бассейн, тренажерный и физкультурный залы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Благодаря белорусско-японской программе «Корни травы» Могилевская поликлиника № 6 приобрела новое диагностическое оборудование
07 ноября 2016 15:48

Благодаря белорусско-японской программе «Корни травы» Могилевская поликлиника № 6 приобрела новое диагностическое оборудование

Для любителей чтения в теплой постели: жительница Бобруйска сшила комплект белья с карманами и специальным клапаном
07 ноября 2016 15:46

Для любителей чтения в теплой постели: жительница Бобруйска сшила комплект белья с карманами и специальным клапаном

Минский тракторный завод представил новинку мощностью 450 лошадиных сил
07 ноября 2016 13:39

Минский тракторный завод представил новинку мощностью 450 лошадиных сил