Благодаря белорусско-японской программе «Корни травы» Могилевская поликлиника № 6 приобрела новое диагностическое оборудование

Новости Беларуси. Новый проект в рамках программы «Корни травы» реализовало посольство Японии в Беларуси. На этот раз в Могилеве. Одна из поликлиник города получила грант на приобретение современных диагностических аппаратов. Они позволят как можно раньше выявлять у пациентов опасные заболевания. Оборудование портативное, что позволяет проводить выездные обследования.

С этим аппаратом УЗИ Ольга Королева уже знакома. Недавно в ее поселке под Могилевом врачи проводили выездную диагностику. У Ольги нашли изменения в щитовидке. После курса лечения девушка пришла на контрольное обследование.

Ольга Королева, житель агрогородка Вейно, Могилевский район:

Вот это УЗИ, как мне сделали, было очень своевременно, потому что я бы сама еще очень нескоро доехала до поликлиники. Обнаружили все мои заболевания. Все своевременно вылечила, и у меня теперь все в порядке со здоровьем.

Главное преимущество этого УЗИ-аппарата – портативность. Складывается и раскладывается за минуту.

В зоне обслуживания шестой Могилевской поликлиники не только город, но и несколько соседних деревень. А еще здесь проходят профосмотры работники десятков предприятий. И если пациент не идет на обследование, теперь обследование придет к пациенту. А чем раньше найдешь заболевание, тем проще его лечить.

Андрей Косыгин, заведующий кабинетом УЗИ Могилевской поликлиники № 6:

В основном он используется для обследования щитовидной железы. Но также мы на нем выполняем и УЗИ брюшной полости, и эхокардиоскопию при необходимости.

Еще одна новинка в поликлинике – современный проявочный процессор. Делает рентген-снимок за одну минуту вместо 30-40 как раньше, благодаря чему в коридоре на стало очередей.

На модернизацию диагностической базы могилевские врачи получили 55 тысяч долларов. Это средства гранта японского правительства по программе «Корни травы». Ее задача – помощь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Японцы хорошо понимают нашу беду. У них была своя катастрофа – Фукусима.

Токунага Хироки, посол Японии в Республике Беларусь:

Неприятный опыт, но все-таки он соединяет Японию и Беларусь.

За 14 лет действия программы «Корни травы» в Беларуси реализовано 36 проектов. Общая сумма японских грантов – около трех миллионов долларов. Сотрудничество государств в гуманитарной сфере развивается. Например, японские дети уже не раз приезжали к нам на оздоровление. Существует ряд совместных других проектов в сфере медицины, образования, культуры, через которые развиваются простые человеческие отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.