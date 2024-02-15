Митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели на «Острове Мужества и Скорби»

Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся сегодня, 15 февраля, в Минске на «Острове Мужества и Скорби», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники боевых действий, их родственники, представители органов власти и силовых структур, депутатского корпуса и общественных организаций, курсанты и студенты почтили память воинов-интернационалистов.

Валерий Гайдукевич, председатель Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане: Сегодня мы видим столько людей, каждый год у нас людей не уменьшается, это нас тоже радует, что все-таки не зря мы выполняли те боевые задачи и достойно выполнили их. Конечно, особая скорбь о тех, кто не вернулся, чья память увековечена вот здесь, в этом памятнике.

Олег Лаврухин, прокурор Минска:

Каждый год в этот день, 15 февраля, находимся здесь, дабы отдать дань памяти тем парням, которые своим беспримерным мужеством и стойкостью духа сегодня ныне живущим, в первую очередь молодежи, дают пример верности Отечеству. И, в общем-то, пример того, как надо жить настоящему патриоту.

Всего в Афганистане воевали около 30 тысяч уроженцев Беларуси, в списках погибших 771 наш земляк.