Исследования станут дешевле – новый диагностический комплекс появился в РНПЦ детской онкологии

Уникальный высокотехнологичный диагностический комплекс появился в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если у взрослых онкология – приобретенное заболевание, то у детей – врожденное. Порой только доскональное изучение ДНК ребенка позволяет обнаружить проблему и поставить точный диагноз. Теперь у специалистов РНПЦ появилось больше возможностей. В их распоряжении генетический анализатор, роботизированная станция автоматической подготовки образцов ДНК и станция анализа полученных данных. Использование современного оборудования значительно расширяет область проводимых молекулярно-генетических исследований и при этом сокращает их стоимость.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

То оборудование, которое работает с 2012-2013 года, имеет свой ресурс и потенциал. Одно исследование, предположим, по таргетному исследованию, таргетной панели предыдущего оборудования стоит порядка 750 долларов, по нынешнему оборудованию оно будет 250 долларов. И в этой части мы видим, что экономия одного исследования практически в 3 раза.

Примечательно, что опробовали новое оборудование в Международный день детей, больных раком. Каждый год в нашей стране злокачественные новообразования обнаруживают у 300 юных пациентов.