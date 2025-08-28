Пирожное «Картошка» было одним из самых любимых в СССР! Готовим классический десерт с кондитером

Пирожное «Картошка» – знакомое лакомство для любителей шоколада и не только. Десерт, покоривший поколения. Его ели и с чаем, и даже с газировкой. Нежный вкус помнит каждый. Поэтому прилавки кондитерских просто ломятся от видов «Картошек», а покупатели всегда в восторге.

Алина Трус, корреспондент:

Мы на хлебозаводе, сегодня сделаем тот самый классический десерт. Расскажите, что нам сегодня понадобится из ингредиентов.