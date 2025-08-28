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Пирожное «Картошка» было одним из самых любимых в СССР! Готовим классический десерт с кондитером

28 августа 2025 12:59
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Пирожное «Картошка» – знакомое лакомство для любителей шоколада и не только. Десерт, покоривший поколения. Его ели и с чаем, и даже с газировкой. Нежный вкус помнит каждый. Поэтому прилавки кондитерских просто ломятся от видов «Картошек», а покупатели всегда в восторге.

Алина Трус, корреспондент:
Мы на хлебозаводе, сегодня сделаем тот самый классический десерт. Расскажите, что нам сегодня понадобится из ингредиентов.

Пирожное «Картошка» было одним из самых любимых в СССР! Готовим классический десерт с кондитером -2

Анна Воробей, кондитер:
Нам сегодня понадобится крошка из бисквита номер один, крошка шоколадная, масляно-молочная начинка, арахис, ванилин, бренди и какао-порошок. Мы берем крошечку первого бисквита, загружаем в машину, будем соединять все ингредиенты.

Сейчас будем отвешивать полуфабрикат, формировать его ручками в виде картошки, обвалять в арахисе и отделочка будет. Берем кусочек, 90 грамм должно быть.

Подробности в видео.

# Продукты питания # Рецепты

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