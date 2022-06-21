Мишустин про ЕАЭС: главное, что пользу от интеграционной работы в повседневной жизни ощущают граждане наших стран

Новости Беларуси. Страны ЕАЭС могут заменить более четверти ввозимых промышленных товаров продукцией национальных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому показателю приведет углубление промкооперации и импортозамещения. Это, несомненно, оживит экономику.
Отвечать на вызовы экономической войны только сообща. В этом едины страны-участницы ЕАЭС. Санкции ударили по многим сферам, страдают и производители, и поставщики. В этой ситуации важно переориентироваться, создать защитный купол и не допустить главного – снижения благосостояния населения.
Михаил Мишустин, председатель правительства России:
Самое главное, что пользу от интеграционной работы в повседневной жизни ощущают граждане наших стран. И об этом также говорил глава российского государства, выступая на недавнем заседании Высшего Евразийского экономического совета. Важно обеспечить и дальнейшее поступательное развитие евразийской интеграции, совместно преодолевать последствия нестабильности международной экономической системы в условиях новой непростой геополитической реальности. Давление коллективного Запада на отдельные государства пятерки усиливается, это отражается на всех участниках союза.
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