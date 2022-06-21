Мишустин про ЕАЭС: главное, что пользу от интеграционной работы в повседневной жизни ощущают граждане наших стран

Новости Беларуси. Страны ЕАЭС могут заменить более четверти ввозимых промышленных товаров продукцией национальных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому показателю приведет углубление промкооперации и импортозамещения. Это, несомненно, оживит экономику.

Отвечать на вызовы экономической войны только сообща. В этом едины страны-участницы ЕАЭС. Санкции ударили по многим сферам, страдают и производители, и поставщики. В этой ситуации важно переориентироваться, создать защитный купол и не допустить главного – снижения благосостояния населения.