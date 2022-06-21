Михаил Мясникович: «Той глобализации, к которой мы уже привыкли, не будет»

Далее говорили о продовольственной безопасности, экономической войне, развязанной против наших стран, и об импортозамещении. Эти темы стали ключевыми на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Главы правительств также обсудили вопросы введения маркировки товаров, создания комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных отраслях промышленности. Речь шла и о логистике – инфраструктура для транспортных коридоров должна прорабатываться оперативнее. По итогам заседания был подписан пакет документов.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Сегодня документы приняты. И это радует. Высказывались конструктивные предложения, как нам усилить промышленную кооперацию. И это отражено в наших соответствующих документах. Главное, что это должны быть высокотехнологичные отрасли. Не просто поддержка того, что мы имеем, а действительно надо работать очень серьезно вместе с институтами развития, чтобы создавать новую конкурентоспособную продукцию. Однозначно, той глобализации, к которой мы уже привыкли, не будет. Исходя из этого, действительно выстраивается новая архитектура работы нашего Евразийского экономического союза.

Добавим, что очередное заседание Евразийского межправсовета пройдет в Кыргызстане.

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