Михаил Мясникович: «Той глобализации, к которой мы уже привыкли, не будет»
Новости Беларуси. Насыщение своего рынка всеми необходимыми продуктами и регулирование цен с учетом давления извне. Вице-премьеры стран ЕАЭС 21 июня в Минске выводят общую формулу дальнейшего благополучия жителей и развития государств Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Евразийском межправсовете обсуждают 6 вопросов. Об одном из них рассказал Игорь Петришенко.
Далее говорили о продовольственной безопасности, экономической войне, развязанной против наших стран, и об импортозамещении. Эти темы стали ключевыми на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Главы правительств также обсудили вопросы введения маркировки товаров, создания комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных отраслях промышленности. Речь шла и о логистике – инфраструктура для транспортных коридоров должна прорабатываться оперативнее. По итогам заседания был подписан пакет документов.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Сегодня документы приняты. И это радует. Высказывались конструктивные предложения, как нам усилить промышленную кооперацию. И это отражено в наших соответствующих документах. Главное, что это должны быть высокотехнологичные отрасли. Не просто поддержка того, что мы имеем, а действительно надо работать очень серьезно вместе с институтами развития, чтобы создавать новую конкурентоспособную продукцию. Однозначно, той глобализации, к которой мы уже привыкли, не будет. Исходя из этого, действительно выстраивается новая архитектура работы нашего Евразийского экономического союза.
Добавим, что очередное заседание Евразийского межправсовета пройдет в Кыргызстане.
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