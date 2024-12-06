Мишустин и Матвиенко прибыли в Минск для участия в Высшем госсовете Союзного государства

До начала заседания Высшего государственного совета остается совсем немного времени. Его участники прибывают в белорусскую столицу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально час назад в Национальном аэропорту Минск приземлился российский правительственный борт. Михаила Мишустина встретила представительная белорусская делегация. Также среди участников заседания и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. На заседание ВГС должен был приехать и председатель Государственной думы, однако ранее российские СМИ сообщили, что Вячеслав Володин получил положительный результат теста на коронавирус, в связи с чем в Минск не полетит.