Алёна Дзиодзина: «Белорусский народ выбирал свою линию, а не кто-то извне выбирал за него»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

«Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает», – отмечает одна из популярнейших в свое время советских песен. Судя по содержанию остального текста, композиция ставит акцент на неизбежном аспекте человеческих отношений. Но если развить этот тезис далеко за пределы межличностных контактов, то мы обнаружим, что отношения человека с жизнью также осложнены несовпадением между реальностью и желаемым. Такова данность.

К примеру, мы не выбираем время, когда нам родиться, не выбираем страну, не выбираем культурный контекст, не выбираем историю прошлого, как и не выбираем политический замысел других государств по отношению к той стране, где наш дом. Все это в определенном смысле можно считать выбором времени, с которым неизбежно приходится как-то взаимодействовать. Независимо от того, нравится оно нам или нет, но время предпочитает не спрашивать, предлагая человечеству не только эстетику мирного неба с теплым ласковым солнцем, но и всевозможные кризисы, войны, катаклизмы и череду причинно-следственных связей. Едва ли хоть один адекватный человек предпочел, чтобы его страна погрязла в войне или переживала такие изменения, при которых приходится претерпеть испытание временным контекстом. Люди стремятся к комфорту, и это нормально. Но время нас выбирает, и все равно реагировать нужно.