«Принимать участие будут обычные граждане». В столице стартует фестиваль «Минск единый»

Белорусы – люди красивые и талантливые. В Минске проходит большое количество фестивалей, один из них стартует именно сегодня – культурно-патриотический фестиваль «Минск единый». Об этом поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома.
Юрий Царев, ведущий:
У этого фестиваля есть своя отличительная особенность. Расскажите о ней.
Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Этот фестиваль проходит впервые в Минске. Идея этого фестиваля – показать, что неважно, из какой ты сферы, работаешь ты продавцом или учителем, мы все едины. Мы единый народ, единая страна, сильное государство, вот это наше будущее. Это будет яркий, эмоциональный и красивый проект. В данном фестивале будут принимать участие не профессиональные артисты и творческие коллективы, а люди из народа, обычные граждане. У нас в стране огромное количество талантливых людей.
Подробности в видео.