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«Принимать участие будут обычные граждане». В столице стартует фестиваль «Минск единый»

06 декабря 2024 09:42
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Белорусы – люди красивые и талантливые. В Минске проходит большое количество фестивалей, один из них стартует именно сегодня – культурно-патриотический фестиваль «Минск единый». Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Юрий Царев, ведущий:
У этого фестиваля есть своя отличительная особенность. Расскажите о ней.

«Принимать участие будут обычные граждане». В столице стартует фестиваль «Минск единый»-2

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Этот фестиваль проходит впервые в Минске. Идея этого фестиваля – показать, что неважно, из какой ты сферы, работаешь ты продавцом или учителем, мы все едины. Мы единый народ, единая страна, сильное государство, вот это наше будущее. Это будет яркий, эмоциональный и красивый проект. В данном фестивале будут принимать участие не профессиональные артисты и творческие коллективы, а люди из народа, обычные граждане. У нас в стране огромное количество талантливых людей.

Подробности в видео.

# Фестиваль # Государственная политика # Юрий Царёв # Александр Меженный # Юлия Самусенко

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