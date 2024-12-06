«Принимать участие будут обычные граждане». В столице стартует фестиваль «Минск единый»

Белорусы – люди красивые и талантливые. В Минске проходит большое количество фестивалей, один из них стартует именно сегодня – культурно-патриотический фестиваль «Минск единый». Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома.

Юрий Царев, ведущий:

У этого фестиваля есть своя отличительная особенность. Расскажите о ней.