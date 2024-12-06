В Минске чествовали 200-тысячного пассажира фирменного поезда «Беларусь» Минск-Москва

200-тысячного пассажира фирменного поезда «Беларусь», курсирующего по маршруту Минск – Москва, торжественно встретили на столичном вокзале. Счастливчиком, который прибыл в нашу страну, стал житель России Анатолий Громилов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые фирменный поезд «Беларусь» был отправлен 2 апреля 1962 года, за свою историю он перевез более 11 миллионов пассажиров. Сервис постоянно совершенствуют, буквально в 2023 году был изменен и внутренний интерьер вагонов. Стоит отметить, что самые востребованные направления из Минска – Москва и Санкт-Петербург. Ну а всего за 11 месяцев 2024 года было перевезено более трех миллионов пассажиров из России.

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

Мы в преддверии большого праздника, юбилея – 25-летия со дня образования Союзного государства. Мы видим, какие интеграционные процессы сегодня происходят, и я хочу сказать, что Белорусская железная дорога, Российская железная дорога – клиентоориентированные компании, поэтому мы выполняем свою миссию, которая заключается в передвижении граждан.

Отметим, что сейчас активно развиваются и другие направления. Среди них – Анапа, Архангельск, Мурманск. Сейчас совместно с Россией идет плановая разработка по запуску дополнительных вагонов в направлении Саратова.