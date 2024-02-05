Более 50 детей присоединились к специальному олимпийскому движению в Могилёве

Возможностями выйти из изоляции, занять свое место в общество и стать более самостоятельными. Беларусь активно развивает культуру принятия инклюзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При поддержке Президентского спортивного клуба широкомасштабную работу в этом направлении проводит белорусский комитет «Спешиал Олимпикс». В ее основе социальная реабилитация через занятия спортом. 5 февраля влиться в специальное олимпийское движение смогли полсотни ребят из Могилева. Праздник «Молодые атлеты» принимали в одном из детских садов. В эстафете с различными заданиями к финишу пришли интегрированные команды.

Ирина Макушева, жительница Могилева:

Это очень важно, я считаю, это очень нужно, чтобы и обычные дети, и такие, с особенностями, были вместе, чтобы они социализировались.

Ольга Томукевич, директор по развитию ОО «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:

Нас поддерживает не только в части проведения республиканских соревнований, международных. Но и в поддержке таких программ, как родительская программа, «Молодой атлет». Это важно, потому что все важные навыки формируются именно в дошкольном возрасте.