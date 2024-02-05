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Более 50 детей присоединились к специальному олимпийскому движению в Могилёве

05 февраля 2024 14:46
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Возможностями выйти из изоляции, занять свое место в общество и стать более самостоятельными. Беларусь активно развивает культуру принятия инклюзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 детей присоединились к специальному олимпийскому движению в Могилёве-1

При поддержке Президентского спортивного клуба широкомасштабную работу в этом направлении проводит белорусский комитет «Спешиал Олимпикс». В ее основе социальная реабилитация через занятия спортом. 5 февраля влиться в специальное олимпийское движение смогли полсотни ребят из Могилева. Праздник «Молодые атлеты» принимали в одном из детских садов. В эстафете с различными заданиями к финишу пришли интегрированные команды.

Более 50 детей присоединились к специальному олимпийскому движению в Могилёве-4

Ирина Макушева, жительница Могилева:
Это очень важно, я считаю, это очень нужно, чтобы и обычные дети, и такие, с особенностями, были вместе, чтобы они социализировались.

Более 50 детей присоединились к специальному олимпийскому движению в Могилёве-7

Ольга Томукевич, директор по развитию ОО «Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс»:
Нас поддерживает не только в части проведения республиканских соревнований, международных. Но и в поддержке таких программ, как родительская программа, «Молодой атлет». Это важно, потому что все важные навыки формируются именно в дошкольном возрасте.

Более 50 детей присоединились к специальному олимпийскому движению в Могилёве-10

Ежегодно объединением проводятся региональные и общенациональные соревнования по футболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, легкой атлетике и другим олимпийским видам спорта.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

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