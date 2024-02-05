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В Беларуси разработали почтовую карточку с именным приглашением на выборы

05 февраля 2024 14:25
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ЦИК Беларуси поддерживает креативную агитацию на выборах, на старте проекта «Паштоўка.БЕЛ» это подтвердил председатель Центризбиркома Игорь Карпенко. К единому дню голосования запущен еще один формат – пост-кроссинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси разработали почтовую карточку с именным приглашением на выборы-1

Организаторы разработали тематическую почтовую карточку «Выбираем будущее вместе!» с именным приглашением на выборы. Церемония торжественного гашения состоялась в главпочтамте. Такая необычная инициатива поможет вовлечь молодежь в электоральные процессы и напомнит всем об их конституционном избирательном праве.

В Беларуси разработали почтовую карточку с именным приглашением на выборы-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
Это интересный проект, креативный. Думаю, таким образом мы напомним нашим избирателям, что 25 февраля – это единый день голосования и что это очень важная и ответственная гражданская обязанность каждого белоруса.

В Беларуси разработали почтовую карточку с именным приглашением на выборы-7

После церемонии желающие смогли отправить карточки с именным приглашением на выборы друзьям и близким. Всем тем, кому скоро голосовать.

В Беларуси разработали почтовую карточку с именным приглашением на выборы-10

Александр Пинчук, студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Я сегодня отправил не одну открытку. Отправил своим родным и близким, тем самым рассказал, что скоро у нас в стране будут выборы и принимать в них участие очень важно. У меня в семье очень много братьев и сестер, у них и племянники уже мои есть. Но подрастает поколение, которых нужно направлять, рассказывать, что такое выборы. Я считаю, что выбор каждого гражданина важен, мы должны отдать свой голос 25-го числа. Прийти и проголосовать.

В Беларуси разработали почтовую карточку с именным приглашением на выборы-13

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Молодым людям, особенно тем, у кого это первое голосование, будет особенно почетно получить такую открытку. Прийти проголосовать и оставить ее как память. Показывать потом своим друзьям, каким-то знакомым, детям, что это был мой первый день голосования и участия в выборах.

Проект охватит все регионы страны. По 20 февраля почтовую карточку «Выбираем будущее вместе!» сможет заполнить и бесплатно отправить каждый желающий.

# Выборы в Беларуси # общество

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