Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров

Новости Беларуси. Временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров введен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял Совет министров. Согласно документу, ограничения действуют на транспортировку продукции из нашей страны в государства ЕАЭС.

В перечень вошли некоторые медицинские товары: зубные цементы и реконструирующие кость, материалы для пломбирования, дезинфицирующие средства, стеклянные ампулы. Включены в список емкости для сжатого или сжиженного газа, различные котлы, двигатели, насосы, горны и печи. Также запрещено вывозить из страны ряд бытовой техники и продукции автопрома. Всего в перечне более 250 наименований. При этом речь не только о товарах отечественного производства.