Прямой эфир

Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров

24 марта 2023 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров введен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял Совет министров. Согласно документу, ограничения действуют на транспортировку продукции из нашей страны в государства ЕАЭС.  

Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров-1

В перечень вошли некоторые медицинские товары: зубные цементы и реконструирующие кость, материалы для пломбирования, дезинфицирующие средства, стеклянные ампулы. Включены в список емкости для сжатого или сжиженного газа, различные котлы, двигатели, насосы, горны и печи. Также запрещено вывозить из страны ряд бытовой техники и продукции автопрома. Всего в перечне более 250 наименований. При этом речь не только о товарах отечественного производства.  

Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров-4

Однако есть и исключения. Например, запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим их белорусское или российское происхождение, а также если они получены в результате переработки на таможенной территории ЕАЭС в Беларуси. Не коснутся ограничения и гумпомощи. Постановление вступило в силу и будет действовать в течение полугода.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# ЕАЭС # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Проректор минского университета получал взятки. Подробности раскрыли в СК
24 марта 2023 08:28

Проректор минского университета получал взятки. Подробности раскрыли в СК

Белорусы собирают советские монеты для памятного знака в Бресте
24 марта 2023 08:06

Белорусы собирают советские монеты для памятного знака в Бресте

Регионы Беларуси включаются в посевную кампанию: как проходит подготовка?
24 марта 2023 08:02

Регионы Беларуси включаются в посевную кампанию: как проходит подготовка?