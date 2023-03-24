Беларусь ввела временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров
Новости Беларуси. Временный запрет на вывоз отдельных видов промтоваров введен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял Совет министров. Согласно документу, ограничения действуют на транспортировку продукции из нашей страны в государства ЕАЭС.
В перечень вошли некоторые медицинские товары: зубные цементы и реконструирующие кость, материалы для пломбирования, дезинфицирующие средства, стеклянные ампулы. Включены в список емкости для сжатого или сжиженного газа, различные котлы, двигатели, насосы, горны и печи. Также запрещено вывозить из страны ряд бытовой техники и продукции автопрома. Всего в перечне более 250 наименований. При этом речь не только о товарах отечественного производства.
Однако есть и исключения. Например, запрет не распространяется на товары, сопровождаемые сертификатом, подтверждающим их белорусское или российское происхождение, а также если они получены в результате переработки на таможенной территории ЕАЭС в Беларуси. Не коснутся ограничения и гумпомощи. Постановление вступило в силу и будет действовать в течение полугода.
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