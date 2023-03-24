Проректор минского университета получал взятки. Подробности раскрыли в СК
Новости Беларуси. Проводил подставные процедуры закупок и определял своих знакомых как исполнителей. Такой противоправной деятельностью, получая взятки, был занят проректор одного из столичных университетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности этих строительных работ на территории учебного заведения сообщили в Следственном комитете.
Инна Мосенза-Талюк, заместитель начальника отделения Центрального (г. Минска) РОСК:
Действия мужчины квалифицированы как получение взятки, совершенное повторно. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложен арест на сумму более 37 тысяч рублей. В адрес учебного заведение внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Установлено 7 эпизодов преступной деятельности злоумышленника, нелегальный заработок 54-летнего фигуранта превысил 3 000 рублей.
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