Проректор минского университета получал взятки. Подробности раскрыли в СК

Новости Беларуси. Проводил подставные процедуры закупок и определял своих знакомых как исполнителей. Такой противоправной деятельностью, получая взятки, был занят проректор одного из столичных университетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Мосенза-Талюк, заместитель начальника отделения Центрального (г. Минска) РОСК:

Действия мужчины квалифицированы как получение взятки, совершенное повторно. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложен арест на сумму более 37 тысяч рублей. В адрес учебного заведение внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления.