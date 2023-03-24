Продавщица из гомельского магазина своровала денег и товара на 28 тысяч рублей – это обнаружили случайно

Новости Беларуси. Не чиста на руку. Продавец частного магазина в Гомеле почти три месяца воровала наличные из кассы и товар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не чиста на руку. Продавец частного магазина в Гомеле почти три месяца воровала наличные из кассы и товар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Факты преступной деятельности вскрылись совершенно случайно. Директор торговой точки решил просмотреть архивные файлы с камер и увидел, как женщина берет деньги из кассы и кладет в карман. Подобных записей оказалось несколько. Руководитель поручил провести инвентаризацию, тут и обнаружилась недостача.
Екатерина Родионова, начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельской области:
42-летняя работница с ноября прошлого года по конец января этого периодически брала из магазина продукты и деньги из кассы. В общей сложности насчитали ущерб на сумму более 28,5 тысячи рублей. Следователями в отношении гомельчанки возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты, совершенных в крупном размере.
За совершенные преступления продавцу может грозить штраф и тюремное заключение.
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