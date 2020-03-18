Минжилкомхоз о хаус-мастерах: «В целом, практика внедрения комплексного обслуживания здания себя оправдала»

Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Практика хаус-мастеров оправдала себя или нет?

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:

Если в 2017 году Президент поручил даже в каждом населённом пункте в сельской местности внедрить эту практику, наверное, органы государственного управления изучали.

Калёнов о хаус-мастерах: «Эта идея в Беларуси реализована процентов на 60. На 100% она реализована быть не может, в принципе, вообще, никогда»

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Система хаус-мастеров или рабочих по комплексному обслуживанию зданий, она, в принципе, себя оправдала в части того, что это технологически правильный процесс. То есть, есть определённый перечень работ, который определяется техническими нормативными актами, то есть конкретный жилой дом, конкретная серия жилого дома – на неё разработана технологическая карта, которая подразумевает все нюансы и особенности жилого дома и определяет тот комплекс работ, который должен быть там выполнен и с какой периодичностью. И соответственно, за этими работами закрепляется определённый человек, который, в принципе, знает, что он будет делать завтра, через месяц, через полтора года. То есть у него полностью всё по графику расписано. За исключением, конечно, внештатных ситуаций, которые возникают. Возможно, аварийные какие-то ситуации или заявки граждан – тех же потребителей, которые также – необходимо проводить работу. Поэтому если брать, наверное, в целом, то практика внедрения комплексного обслуживания здания себя оправдала. Единственное, она подлежит совершенствованию и дальнейшему регулированию, чтобы прийти к идеалу.