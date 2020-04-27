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С расстоянием для очков и респиратора. Удобные маски для медиков делают в технопарке БНТУ

27 апреля 2020 09:12
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В лаборатории технопарка БНТУ создают защитные экранные маски для медиков. Здесь трудятся волонтёры, студенты и сотрудники. Производственный процесс в этих стенах чётко налажен: детали для щитков вырезаются лазером, а затем собираются вручную.

С расстоянием для очков и респиратора. Удобные маски для медиков делают в технопарке БНТУ-1

 

С расстоянием для очков и респиратора. Удобные маски для медиков делают в технопарке БНТУ-3

Владислав Круглов, ведущий дизайнер научно-технологического парка БНТУ:
После того, как мы вырезали элемент на лазере из нашего вспенённого ПВХ, его уже обмыли в мыльном растворе, и теперь сухой и чистый материал мы будем собирать в готовые уже элементы маски. Простым движением руки мы можем собрать несложную конструкцию.

Мини-производство экранных масок функционирует всего пару недель.

С расстоянием для очков и респиратора. Удобные маски для медиков делают в технопарке БНТУ-6

С расстоянием для очков и респиратора. Удобные маски для медиков делают в технопарке БНТУ-8

За это время по разным медучреждениям страны разошлись около 300 щитков. Заказы активно продолжают поступать с разных уголков Беларуси каждый день. Для технопарка – это новый вызов! Работать в современных реалиях в режиме нон-стоп помогает 17-летний опыт в производстве изделий для травматологии, ортопедии и кардиохирургии.

С расстоянием для очков и респиратора. Удобные маски для медиков делают в технопарке БНТУ-11

Юрий Алексеев, генеральный директор научно-технологического парка БНТУ:
Ребята подумали и сделали под то технологическое оборудование, которое у нас есть, операции, которые позволяют нам быстро и оперативно делать по заказам наших медицинских учреждений маски, щитки и также аппараты для увлажнения кислорода и воздуха.

Владислав Круглов:
Наши маски изначально делались на 3D-принтерах, но это процесс занимал очень много времени. Одна маска печаталась около двух часов, поэтому наши инженеры изготовили данный вид конструкции, который позволяет разместить на голове элемент.   

С расстоянием для очков и респиратора. Удобные маски для медиков делают в технопарке БНТУ-14

Обеспечить как можно большее количество врачей защитой – самая важная цель! Сейчас здесь круглосуточно работают десять принтеров и один лазер. В среднем, лаборатория создаёт до ста масок в день. В планах – наращивать производство. Срок службы у щитков невечный. Пластик со временем становится мутным. Но и этот нюанс разработчики продумали: защитный экран на многоразовом каркасе можно будет заменить.

С расстоянием для очков и респиратора. Удобные маски для медиков делают в технопарке БНТУ-17

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка БНТУ:
Маска позволяет защитить врача от попадания слюны при чихании либо кашле больного. В отличие от тех масок, которые сейчас стали делать быстро, в нашей маске имеется такое расстояние, которое позволяет более удобно использовать её, так как врач при использовании носит респиратор, иногда носит очки. И так, чтобы маска не прилегала плотно к респиратору, и существует это расстояние.

Все расходы на производство экранных масок берёт на себя технопарк БНТУ. Самая главная плата за труд – искренняя благодарность.                     

# Коронавирус # общество # Юрий Алексеев # Владислав Круглов # Павел Лущик

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