С расстоянием для очков и респиратора. Удобные маски для медиков делают в технопарке БНТУ

В лаборатории технопарка БНТУ создают защитные экранные маски для медиков. Здесь трудятся волонтёры, студенты и сотрудники. Производственный процесс в этих стенах чётко налажен: детали для щитков вырезаются лазером, а затем собираются вручную.

Владислав Круглов, ведущий дизайнер научно-технологического парка БНТУ:

После того, как мы вырезали элемент на лазере из нашего вспенённого ПВХ, его уже обмыли в мыльном растворе, и теперь сухой и чистый материал мы будем собирать в готовые уже элементы маски. Простым движением руки мы можем собрать несложную конструкцию. Мини-производство экранных масок функционирует всего пару недель.

За это время по разным медучреждениям страны разошлись около 300 щитков. Заказы активно продолжают поступать с разных уголков Беларуси каждый день. Для технопарка – это новый вызов! Работать в современных реалиях в режиме нон-стоп помогает 17-летний опыт в производстве изделий для травматологии, ортопедии и кардиохирургии.

Юрий Алексеев, генеральный директор научно-технологического парка БНТУ:

Ребята подумали и сделали под то технологическое оборудование, которое у нас есть, операции, которые позволяют нам быстро и оперативно делать по заказам наших медицинских учреждений маски, щитки и также аппараты для увлажнения кислорода и воздуха. Владислав Круглов:

Наши маски изначально делались на 3D-принтерах, но это процесс занимал очень много времени. Одна маска печаталась около двух часов, поэтому наши инженеры изготовили данный вид конструкции, который позволяет разместить на голове элемент.

Обеспечить как можно большее количество врачей защитой – самая важная цель! Сейчас здесь круглосуточно работают десять принтеров и один лазер. В среднем, лаборатория создаёт до ста масок в день. В планах – наращивать производство. Срок службы у щитков невечный. Пластик со временем становится мутным. Но и этот нюанс разработчики продумали: защитный экран на многоразовом каркасе можно будет заменить.