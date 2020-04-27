Запотевают стёкла в авто? Проверьте, не в этом ли причина

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запотевания лобового стекла. Это не только дискомфорт, но и большая опасность, которая может спровоцировать ДТП. О причинах и способах решения вопроса нам расскажет специалист.

Сергей Фомин, специалист по ремонту автостёкол: Если у вас под салонными ковриками влага или запотевают постоянно стёкла изнутри, скорее всего, у вас есть течь по лобовому стеклу. Может быть, уже ржавая рамка. При неоднократной замене лобовых стёкол повреждается лако-красочное покрытие на рамке, на которой лежит лобовое стекло, в связи с этим оно коррозирует, и под коррозией зачастую влага проникает в салон.

Такой проблемы с оригинальными качественными стёклами нет, эта проблема, в основном, встречается с низкокачественными заменителями китайского производства или кустарного производства.

Причиной попадания влаги в салон может являться и люк. Если Ваш автомобиль часто стоит под деревьями, могут образоваться засоры, из-за которых влаге некуда деваться и образуется течь.

Сергей Фомин:

Большинство автовладельцев сталкиваются с проблемой возникновения воды в салон из-за микротрещин в кузовном герметике, находящемся в районе лобового стекла. Появляются микротрещины и через микротрещины вода попадает в салон.