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Запотевают стёкла в авто? Проверьте, не в этом ли причина

27 апреля 2020 09:33
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Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запотевания лобового стекла. Это не только дискомфорт, но и большая опасность, которая может спровоцировать ДТП. О причинах и способах решения вопроса нам расскажет специалист.

Запотевают стёкла в авто? Проверьте, не в этом ли причина-1

Сергей Фомин, специалист по ремонту автостёкол:
Если у вас под салонными ковриками влага или запотевают постоянно стёкла изнутри, скорее всего, у вас есть течь по лобовому стеклу. Может быть, уже ржавая рамка. При неоднократной замене лобовых стёкол повреждается лако-красочное покрытие на рамке, на которой лежит лобовое стекло, в связи с этим оно коррозирует, и под коррозией зачастую влага проникает в салон.

Запотевают стёкла в авто? Проверьте, не в этом ли причина-4

Такой проблемы с оригинальными качественными стёклами нет, эта проблема, в основном, встречается с низкокачественными заменителями китайского производства или кустарного производства.

Причиной попадания влаги в салон может являться и люк. Если Ваш автомобиль часто стоит под деревьями, могут образоваться засоры, из-за которых влаге некуда деваться и образуется течь.

Сергей Фомин:
Большинство автовладельцев сталкиваются с проблемой возникновения воды в салон из-за микротрещин в кузовном герметике, находящемся в районе лобового стекла. Появляются микротрещины и через микротрещины вода попадает в салон.

Запотевают стёкла в авто? Проверьте, не в этом ли причина-7

Или листвой забивает  сливные отверстия в крыльях. Из забитых отверстий через провода, через ещё технологические отверстия вода попадает в салон.

Запотевают стёкла в авто? Проверьте, не в этом ли причина-10

Однако самой распространённой причиной протекания является несоблюдение технического процесса установки стекла. Экономя на мелочах, мы получаем большие проблемы с автомобилем.

Сергей Фомин:
Сейчас мы вам покажем правильный процесс подготовки лобового стекла к его вклейке. Наносим активатор на лобовое стекло дляповышениях адгезионнных свойств материала. Нанесение праймера на лобовое стекло. Как же правильно наносить клей: шов должен быть целым и непрерывным.

Запотевают стёкла в авто? Проверьте, не в этом ли причина-13

Со временем запотевание стекол  может сказаться на состоянии кузова и салона, так что, если обнаружили неполадку, советуем не ждать и сразу приступить к её устранению.

# Автомобили # общество

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