Минздрав о ситуации с коронавирусом: «У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть»

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Многие страны столкнулись с развитием ситуации лавинообразным, когда пошел пик роста заболеваемости выше возможности системы здравоохранения. Мы своими мерами сдерживания, которые мы начали проводить еще с конца января... Профилактические меры и меры по надзору за эпидситуацией наша противоэпидемическая служба выработала еще в конце января. Мы свои все основные организационные приказы сделали еще в феврале. С начала марта мы, действительно, начали готовить систему. Мы получили вот этот большой временной промежуток и пологий рост заболеваемости, который мы видим сегодня.

Главный инфекционист Минска о коронавирусе: «У нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов»

Ведь если даже полистать интернет-странички, мы нигде не видим в Республике Беларусь пикообразного роста. Мы везде видим пологий рост, который укладывается в эпидпрогноз, который сделал наш республиканский центр. Самое главное, что он позволяет на сегодняшний момент идти на 25-30% от того, что мы запланировали с учетом оказания и специализированной помощи, выделить только под коронавирусную инфекцию.