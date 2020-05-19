Минздрав о ситуации с коронавирусом: «У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть»

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Многие страны столкнулись с развитием ситуации лавинообразным, когда пошел пик роста заболеваемости выше возможности системы здравоохранения. Мы своими мерами сдерживания, которые мы начали проводить еще с конца января... Профилактические меры и меры по надзору за эпидситуацией наша противоэпидемическая служба выработала еще в конце января. Мы свои все основные организационные приказы сделали еще в феврале. С начала марта мы, действительно, начали готовить систему. Мы получили вот этот большой временной промежуток и пологий рост заболеваемости, который мы видим сегодня.
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Ведь если даже полистать интернет-странички, мы нигде не видим в Республике Беларусь пикообразного роста. Мы везде видим пологий рост, который укладывается в эпидпрогноз, который сделал наш республиканский центр. Самое главное, что он позволяет на сегодняшний момент идти на 25-30% от того, что мы запланировали с учетом оказания и специализированной помощи, выделить только под коронавирусную инфекцию.
Игорь Позняк, СТВ:
То есть у нас колоссальный запас прочности еще есть?
Елена Богдан:
У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть.