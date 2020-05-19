Елена Богдан о коронавирусе: «Нет выверенных ходов и нет единых рецептов для каждой страны. И нам всё приходится проверять на себе»

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, СТВ:

Активное тестирование. Порядка 10 тысяч тестов мы проводим в сутки? Этого достаточно, чтобы управлять ситуацией?

Главный инфекционист Минска о коронавирусе: «У нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов»

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

11,5 тысяч. На сегодняшний момент мы считаем, что этого достаточно. Мы ещё сейчас присоединяем и экспресс-тестирование.

Нам сегодня нужно готовиться и к следующему этапу – к этапу вакцинирования, когда в мире будет создана вакцина. Мы должны знать иммунную прослойку, которая на сегодняшний момент у нас есть.

Игорь Позняк:

Вы уже сейчас к этому готовитесь?