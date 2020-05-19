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Елена Богдан о коронавирусе: «Нет выверенных ходов и нет единых рецептов для каждой страны. И нам всё приходится проверять на себе»

19 мая 2020 12:48
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

Игорь Позняк, СТВ:
Активное тестирование. Порядка 10 тысяч тестов мы проводим в сутки? Этого достаточно, чтобы управлять ситуацией?

Главный инфекционист Минска о коронавирусе: «У нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов»

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
11,5 тысяч. На сегодняшний момент мы считаем, что этого достаточно. Мы ещё сейчас присоединяем и экспресс-тестирование.

Нам сегодня нужно готовиться и к следующему этапу – к этапу вакцинирования, когда в мире будет создана вакцина. Мы должны знать иммунную прослойку, которая на сегодняшний момент у нас есть.   

Игорь Позняк:
Вы уже сейчас к этому готовитесь?

Елена Богдан о коронавирусе: «Нет выверенных ходов и нет единых рецептов для каждой страны. И нам всё приходится проверять на себе»-1

Елена Богдан:
Естественно. К сожалению, весь мир, не только мы, столкнулись с той ситуацией, что нет выверенных ходов и нет единых рецептов для каждой страны. И нам всё приходится проверять на себе. Ведь каждый шаг, каждое наше новое изменение в клинический протокол – это уже отработанная и проанализированная клиническая практика.

Вот на сегодняшний момент у нас пациенты с коронавирусной инфекцией находятся дома. А ведь на первых этапах мы даже контакты первого уровня госпитализировали. Даже контакты второго уровня – вспомните по первым нашим студентам, мы наблюдали контакты второго уровня. И мы на себе, на собственном опыте начали проверять, что это избыточные меры. Мы посмотрели, мы сделали выводы, написали новую нормативную базу и пошли дальше.

# Коронавирус # общество # Елена Богдан # Игорь Позняк

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