Главный инфекционист Минска о коронавирусе: «У нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов»

Никита Соловей, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, кандидат медицинских наук:

Если говорить про то, что зависит от врачей, от специалистов клинического звена, то у нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов. Чем раньше мы их выявили, чем раньше мы назначили лечение, которое потенциально эффективно при коронавирусной инфекции, тем меньше риск, что они получат осложнения и тем более снижается риск неблагоприятных исходов.

Поэтому на сегодняшний день основные стратегии – это подготовка специалистов, это обеспечение их необходимым инструментарием для раннего выявления пациентов, это активное тестирование и контактов первого уровня, и уже заболевших лиц, и это, конечно, использование всего того арсенала терапевтических средств, которые мы имеем в Республике Беларусь, как и во многих других странах мира.