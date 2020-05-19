Главный инфекционист Минска о коронавирусе: «У нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов»

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Минздрав об экспресс-тестах: «Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас всё равно остаётся ПЦР-тестирование»
Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Минздрав об экспресс-тестах: «Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас всё равно остаётся ПЦР-тестирование»
Никита Соловей, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразитарным заболеваниям, кандидат медицинских наук:
Если говорить про то, что зависит от врачей, от специалистов клинического звена, то у нас главная цель на сегодняшний день – рано выявлять пациентов. Чем раньше мы их выявили, чем раньше мы назначили лечение, которое потенциально эффективно при коронавирусной инфекции, тем меньше риск, что они получат осложнения и тем более снижается риск неблагоприятных исходов.
Поэтому на сегодняшний день основные стратегии – это подготовка специалистов, это обеспечение их необходимым инструментарием для раннего выявления пациентов, это активное тестирование и контактов первого уровня, и уже заболевших лиц, и это, конечно, использование всего того арсенала терапевтических средств, которые мы имеем в Республике Беларусь, как и во многих других странах мира.