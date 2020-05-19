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В Беларуси провели 375 тысяч тестов на коронавирус. Данные на 19 мая

19 мая 2020 12:23
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Новости Беларуси. 10 620 пациентов в Беларуси победили коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие цифры 19 мая озвучили в Минздраве.

Минздрав об экспресс-тестах: «Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас всё равно остаётся ПЦР-тестирование»

В Беларуси провели 375 тысяч тестов на коронавирус. Данные на 19 мая-1

Всего зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено свыше 375 тысяч. За весь период неблагоприятной эпидемической ситуации на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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