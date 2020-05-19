В Беларуси провели 375 тысяч тестов на коронавирус. Данные на 19 мая

Всего зарегистрированы 31 508 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего их проведено свыше 375 тысяч. За весь период неблагоприятной эпидемической ситуации на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.