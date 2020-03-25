Минздрав: 29 человек вылечились от коронавируса, под медицинским контролем находятся 57 пациентов

Новости Беларуси. В Беларуси 29 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, выписаны или готовятся к выписке.

Как сообщает Минздрав, в настоящее время продолжают лечение или находятся под медконтролем 57 пациентов. Ещё два пациента проходят дополнительную проверку, поскольку полученные результаты неоднозначны.

Всего в Беларуси проведено около 23 тысяч тестов на Covid-19.

Ранее стало известно, что в Минске мобильные бригады соцработников доставляют продукты и лекарства домой одиноким пенсионерам, которые находятся в группе риска.