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Минздрав: 29 человек вылечились от коронавируса, под медицинским контролем находятся 57 пациентов

25 марта 2020 08:35
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Новости Беларуси. В Беларуси 29 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, выписаны или готовятся к выписке. 

Как сообщает Минздрав, в настоящее время продолжают лечение или находятся под медконтролем 57 пациентов. Ещё два пациента проходят дополнительную проверку, поскольку полученные результаты неоднозначны. 

Всего в Беларуси проведено около 23 тысяч тестов на Covid-19. 

Ранее стало известно, что в Минске мобильные бригады соцработников доставляют продукты и лекарства домой одиноким пенсионерам, которые находятся в группе риска.

Это делается для профилактики распространения вирусных инфекций – здесь подробности

# Коронавирус # общество

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