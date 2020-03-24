Пожилым одиноким людям начали доставлять продукты и лекарства на дом

Новости Беларуси. В Минске стартовала социальная профилактическая акция «Мы заботимся о вас», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для профилактики распространения вирусных инфекций мобильные бригады социальных работников будут доставлять продукты и лекарства на дом одиноким пожилым людям, которые находятся в группе риска. Оставить заявку можно, позвонив на горячую линию с 8:00 до 17:00 в любой из 9 территориальных центров столицы.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

На территории города Минска более 38 тысяч граждан из числа одиноко проживающих. И очень хотелось бы, чтобы мы вместе с вами обратились к тем родственникам, членам семей, которые живут в Минске. Хотелось бы, чтобы каждое утро они начинали со звонка родному и близкому человеку, интересовались о состоянии его здоровья и о том, какая помощь ему нужна (продукты питания, лекарства и многое другое).

Екатерина Мальцева, директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Если вы желаете стать волонтером, принять участие в этой акции «Мы заботимся о вас», то нужно заполнить форму заявки. Наш администратор принимает все заявки волонтеров, и при необходимости, когда мы уже не справимся с потоком заявок, уже будем привлекать волонтеров.