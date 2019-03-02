Минус 42! Когда зима в Беларуси была самой холодной и самой тёплой

Новости Беларуси. О климатических рекордах рассказали в программе «Плюс-минус». Порадовала белорусов зима 1990 года. Она стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Тогда средняя температура воздуха колебалась в районе ноля. А это выше климатической нормы почти на 4 градуса.

А вот самую холодную зиму зафиксировали в 1940 году.