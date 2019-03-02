Минус 42! Когда зима в Беларуси была самой холодной и самой тёплой

Новости Беларуси. О климатических рекордах рассказали в программе «Плюс-минус». Порадовала белорусов зима 1990 года. Она стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Тогда средняя температура воздуха колебалась в районе ноля. А это выше климатической нормы почти на 4 градуса.
А вот самую холодную зиму зафиксировали в 1940 году.
Средний показатель термометра не превышал отметку в минус 10. Тогда же поставлен был и погодный рекорд. 17 января в Толочине было зафиксировано минус 42 градуса.
Этот день был исключительно холодным и для Минска, где температура воздуха опустилась до 39 градусов мороза.
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