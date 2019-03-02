В Москве +2 и снег, в Киеве +6. Погода в Европе на предстоящей неделе
О погоде в Европе рассказали в программе «Плюс-минус».
Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе
Париж в начале недели окажется под властью непогоды. Столбик термометра покажет +13, но синоптики обещают дождливую погоду и порывистый ветер. На градус теплее и переменная облачность в Вене. Такая же обстановка и в Риме. В Мадриде, по прогнозам метеорологов будет +14, сплошная облачность и дождь с грозами.
В Софии днём столбик термометра покажет +11. На два градуса теплее и переменную облачность прогнозируют в Афинах. На порядок прохладнее в начале недели будет в Анкаре: + 6 и сплошная облачность.
Такая же климатическая ситуация в Риге. В столице Латвии будет облачно с прояснениями и слабый юго-западный ветер. +4 и дождь ожидаются в Вильнюсе. Довольно тёплую, но дождливую погоду синоптики обещают в Варшаве. Столбик термометра поднимется до + 10. А вот в Москве напротив, февраль не отступает. Белокаменная окажется под властью непогоды: + 2 и мокрый снег. Немного теплее ожидается в Киеве: +6 и сплошная облачность.