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Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе

02 марта 2019 17:01
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Новости Беларуси. Синоптики предупреждают: расслабляться пока рано. Впереди мокрый снег, рассказали в программе «Плюс-минус».

Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе-1

В начале недели погоду в стране будут диктовать атмосферные фронты с Западной Европы. К среде, 6 марта Беларусь окажется в области пониженного атмосферного давления, сформированного во влажной и неустойчивой воздушной массе.

Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе-4

Александр Костюков, ведущий инженер-синоптик Белгидромета:
Местами туман, на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха ночью – от 2 до +5 градусов, а днём воздух прогреется от +2 до +9, по юго-западу республики – теплее, там ожидается от +10 до +14.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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# Погода в Беларуси # общество # Александр Костюков

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