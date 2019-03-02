Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе

Новости Беларуси. Синоптики предупреждают: расслабляться пока рано. Впереди мокрый снег, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В начале недели погоду в стране будут диктовать атмосферные фронты с Западной Европы. К среде, 6 марта Беларусь окажется в области пониженного атмосферного давления, сформированного во влажной и неустойчивой воздушной массе.

Александр Костюков, ведущий инженер-синоптик Белгидромета:

Местами туман, на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха ночью – от 2 до +5 градусов, а днём воздух прогреется от +2 до +9, по юго-западу республики – теплее, там ожидается от +10 до +14.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

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