Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста
Новости Беларуси. В Беларусь пришла календарная весна.
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Уже в марте нас порадует лесная флора – пролески, медуница, печёночницы и занесенная в Красную книгу сон-трава. Не отстают и луковичные цветы. На клумбах и грядках после морозов проклёвываются тюльпаны, нарциссы и гиацинты, рассказали в программе «Плюс-минус».
Меньше недели остается до главного праздника весны – 8 марта. Ответ на вопрос, чего хочет женщина, лежит перед глазами. Конечно, цветы.
А букет собственными руками, уверяют флористы, сразит даму наповал.
Анастасия Авдевич, флорист:
Берём самые обыкновенные берёзовые ветки и делаем из них каркас.
Будем использовать тюльпаны двух расцветок, ароматнейшие гиацинты, ранункулюсы, и весенние нарциссы.
Наполняем каркас цветами.
Здесь вся весна, в одном букете.