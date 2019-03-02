Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

Новости Беларуси. В Беларусь пришла календарная весна. Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе Уже в марте нас порадует лесная флора – пролески, медуница, печёночницы и занесенная в Красную книгу сон-трава. Не отстают и луковичные цветы. На клумбах и грядках после морозов проклёвываются тюльпаны, нарциссы и гиацинты, рассказали в программе «Плюс-минус».

Меньше недели остается до главного праздника весны – 8 марта. Ответ на вопрос, чего хочет женщина, лежит перед глазами. Конечно, цветы.

А букет собственными руками, уверяют флористы, сразит даму наповал. Анастасия Авдевич, флорист:

Берём самые обыкновенные берёзовые ветки и делаем из них каркас.

Будем использовать тюльпаны двух расцветок, ароматнейшие гиацинты, ранункулюсы, и весенние нарциссы.

Наполняем каркас цветами.

Добавляем ветки.