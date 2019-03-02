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Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста

02 марта 2019 17:28
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Новости Беларуси. В Беларусь пришла календарная весна.

Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе

Уже в марте нас порадует лесная флора – пролески, медуница, печёночницы и занесенная в Красную книгу сон-трава. Не отстают и луковичные цветы. На клумбах и грядках после морозов проклёвываются тюльпаны, нарциссы и гиацинты, рассказали в программе «Плюс-минус».

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста-1

Меньше недели остается до главного праздника весны – 8 марта. Ответ на вопрос, чего хочет женщина, лежит перед глазами. Конечно, цветы.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста-4

А букет собственными руками, уверяют флористы, сразит даму наповал.

Анастасия Авдевич, флорист:
Берём самые обыкновенные берёзовые ветки и делаем из них каркас.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста-7

Будем использовать тюльпаны двух расцветок, ароматнейшие гиацинты, ранункулюсы, и весенние нарциссы.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста-10

Наполняем каркас цветами.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста-13

Добавляем ветки.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста-16

Здесь вся весна, в одном букете.

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста-19

Вся весна – в одном букете. Мастер-класс флориста-21

# Растения и цветы # общество # Анастасия Авдевич

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