Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны

Новости Беларуси. 4 марта по народному календарю – Архипов день, рассказали в программе «Плюс-минус».

Если грачи и галки стаями сидят на дороге – жди ненастья. А красноватая луна – предвестник тёплой и сырой погоды.

6 марта почитали Тимофея Весновея. Примета говорит – какая погода в этот день, такой и весна будет.

8 марта – День Поликарпа. С этой даты и на протяжении недели возможны холода: март любит куролесить, морозом гордится и на нос садится.