Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны

Новости Беларуси. 4 марта по народному календарю – Архипов день, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. 4 марта по народному календарю – Архипов день, рассказали в программе «Плюс-минус».
Если грачи и галки стаями сидят на дороге – жди ненастья. А красноватая луна – предвестник тёплой и сырой погоды.
6 марта почитали Тимофея Весновея. Примета говорит – какая погода в этот день, такой и весна будет.
8 марта – День Поликарпа. С этой даты и на протяжении недели возможны холода: март любит куролесить, морозом гордится и на нос садится.
Особое значение уделялось птицам. Сорока под стреху лезет – жди вьюгу.
Весна задерживается: мокрый снег и гололедицу обещают на предстоящей неделе