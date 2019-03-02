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Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны

02 марта 2019 17:02
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Новости Беларуси. 4 марта по народному календарю – Архипов день, рассказали в программе «Плюс-минус».

Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны-1

Если грачи и галки стаями сидят на дороге – жди ненастья. А красноватая луна – предвестник тёплой и сырой погоды.

Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны-4

6 марта почитали Тимофея Весновея. Примета говорит – какая погода в этот день, такой и весна будет.

Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны-7

8 марта – День Поликарпа. С этой даты и на протяжении недели возможны холода: март любит куролесить, морозом гордится и на нос садится.

Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны-10

Особое значение уделялось птицам. Сорока под стреху лезет – жди вьюгу.

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# Погода в Беларуси # общество

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