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В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми

25 февраля 2019 13:56
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Новости Беларуси. Детские пособия пересмотрят в сторону усиления, но с учётом состава семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 февраля сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми-1

В ведомстве подводили итоги работы за 2018 год и обозначили ближайшие планы. Большее внимание уделят демографическим проблемам. Планируется пересмотреть и подходы к использованию семейного капитала.

В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
К 2021 году мы выйдем на те обязательства, которые взяло государство. В течение года каждую многодетную семью, которая стоит на очереди нуждающихся, обеспечить жильём. Я думаю, это очень важный стимул. Но опять же, семейный капитал – что сегодня для семьи? Это жилье, образование, здравоохранение.

Если мы решим вопрос о размораживании семейного капитала (сегодня это 18 лет), может мы войдем в новые условия семейного капитала. Это тоже серьёзное подспорье для многодетных семей»

В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми-7

Среди основных задач этого года – широкое внедрение заявительного принципа как в сфере занятости, так и в сфере социальных услуг, совершенствование оплаты труда в бюджетной сфере, пенсионного обеспечения и национальной системы квалификаций.

# Пособие при рождении детей # Экономика # Ирина Костевич # Фотофакт

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