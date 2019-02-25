В Беларуси рассматривается возможность увеличения размера некоторых видов пособий по уходу за детьми

Новости Беларуси. Детские пособия пересмотрят в сторону усиления, но с учётом состава семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 февраля сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

В ведомстве подводили итоги работы за 2018 год и обозначили ближайшие планы. Большее внимание уделят демографическим проблемам. Планируется пересмотреть и подходы к использованию семейного капитала.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

К 2021 году мы выйдем на те обязательства, которые взяло государство. В течение года каждую многодетную семью, которая стоит на очереди нуждающихся, обеспечить жильём. Я думаю, это очень важный стимул. Но опять же, семейный капитал – что сегодня для семьи? Это жилье, образование, здравоохранение.

Если мы решим вопрос о размораживании семейного капитала (сегодня это 18 лет), может мы войдем в новые условия семейного капитала. Это тоже серьёзное подспорье для многодетных семей»