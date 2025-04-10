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Минтруда расширило возможности трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 16 лет

10 апреля 2025 06:28
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Еще больше вариантов занятости: постановлением Министерства труда и соцзащиты расширены возможности трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Документ вступает в силу 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минтруда расширило возможности трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 16 лет-2

Теперь такая категория детей может работать в пунктах проката: выдавать велосипеды, спортинвентарь. В офисах разрешено заниматься набором текстов, созданием презентаций, таблиц, простых сайтов. В числе вариантов – и работа в кафе: сервировка столов, прием заказов, сбор и мытье посуды вручную. Допустима также работа с товарами, если это взвешивание, упаковка, контроль сроков годности. Кроме того, подростки могут заниматься оформлением праздников, флористикой, сборкой мебели, ремонтом простых механизмов с помощью ручных инструментов. Все допустимые виды работ являются легкими, не наносят вреда здоровью и не мешают учебе. Вместе с тем, подросткам запрещено трудиться ночью, а также взаимодействовать с опасными веществами или работать на тяжелых производствах. Для трудоустройства требуется согласие родителей.

# Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь # Работа в Беларуси # Работа

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